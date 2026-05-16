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今為國中會考第一天，目前社會科、數學科違規統計已經出爐，分別為55件及77件，其攜帶量角器等最多有45件。另有3名考生因特殊狀況啟動備用試場。第一節社會考科中違規統計目前回報為55件，其中一件原本訂在「一般舞弊或嚴重違規行為」後改列為「違反試場規則、秩序，情節輕微者」。闈外辦公室主任委員王延煌表示，原先有一位疑似違反規定被列為嚴重違規行為，但後續評估著重是否跟「惡意擾亂」有具體連結，因此考量該考生情緒行為有特殊需求及需要維護之處，因此改列輕微。第二節數學科違規項目共77件，其中違規「攜帶量角器或附量角器功能等為違反規則文具」共有45項。王延煌說，數量比起去年（34件）明顯增加，但還需要違規事件處理會議最終確認。另外，目前已有3人啟動備用考場。一名考生因為臨時身體狀況，經過醫師開立診斷，另有一人因情緒焦慮會影響他人作答，都在社會科就開始啟用備用試場。至於原先被列為惡意擾亂的考生則是在數學科啟用備用試場。