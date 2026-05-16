中東戰火持續牽動國際油價走高，不過國內油價本周仍不調漲。中油今（17）日宣布，為穩定民生物價，自18日凌晨零時起至24日晚上12時止，汽、柴油價格維持不變，這也是油價連續第7周凍漲。

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零售參考價格，為92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元，超級柴油每公升31元。

中油表示，近期中東局勢仍未降溫，推升國際油價上漲，加上鄰近亞洲國家仍採取較高補貼措施，為照顧國內民生並平穩物價，5月18日至5月24日將持續吸收成本，維持亞鄰最低價。

中油指出，本周汽油、柴油每公升分別各吸收3.3元及5.0元，幅度較上周增加。

自2月28日美伊戰爭爆發以來，截至5月17日止，依浮動油價機制及配合政策啟動的美伊戰爭專案平穩機制估算，台灣中油汽、柴油合計吸收金額約148.2億元。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...