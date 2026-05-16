台灣自來水公司第十二區管理處表示，因辦理「成泰路1段800mm汰換管線工程」，新北市五股、泰山部分地區將自5月23日上午9時起停水至5月24日上午8時，停水時間總共23小時，影響約2844戶用水。新北市政府水利局表示，已要求台水公司盡速施工、縮短停水時間，現場也將設置臨時供水站與安排水車待命，降低民眾不便。

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◼︎新北市5/23停水範圍一次看

🕦停水時間：5月23日上午9時至5月24日上午8時（共23小時）
📌停水原因：辦理「成泰路一段 800mm汰換管線工程」施工作業。

📍停水影響區域

五股區：半山雅路、成泰路一段、明德路、水碓路、自強路、蓬萊路（含周邊巷弄）。

泰山區：半山雅路（含周邊巷弄）。

▲水利局指出，這次停水範圍涵蓋五股區半山雅路、成泰路1段、明德路、水碓路、自強路及蓬萊路周邊巷弄，泰山區則包括半山雅路附近區域。（圖／台灣自來水公司）
▲水利局指出，這次停水範圍涵蓋五股區半山雅路、成泰路1段、明德路、水碓路、自強路及蓬萊路周邊巷弄，泰山區則包括半山雅路附近區域。（圖／台灣自來水公司）
🟡新北市臨時供水站

◼︎五股區成泰路1段7巷13號（台北神話社區旁）。

◼︎五股區明德路2號旁（德音國小）。

水利局提醒，由於停水時間超過12小時，提醒民眾務必提前儲水備用，並建議最好在停水前6小時完成儲水，以免大量集中接水，導致管線末端住戶提前無水可用。此外，停水期間也要記得關閉抽水馬達電源，避免設備長時間空轉，不僅可能造成馬達損壞，嚴重時甚至有引發火災風險。

水利局也表示，若民眾有緊急送水需求，可直接聯繫台水公司協助處理。相關供水問題，可撥打台水公司24小時免付費專線1910，或洽詢泰山營運所（02）29097480、29097529查詢；停水資訊也可至台灣自來水公司官網確認最新公告。

▲新北市水利局提醒民眾提前儲水，並建議於停水前6小時完成，以免集中儲水影響末端住戶用水。現場也將設置2處臨時供水站與水車待命，協助居民取水與緊急送水。（圖／取自新北市五股區公所臉書粉專）
▲新北市水利局提醒民眾提前儲水，並建議於停水前6小時完成，以免集中儲水影響末端住戶用水。現場也將設置2處臨時供水站與水車待命，協助居民取水與緊急送水。（圖／取自新北市五股區公所臉書粉專）
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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...