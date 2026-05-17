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日前，兩名疑似來自俄羅斯的男子在泰國普吉島一家購物中心內踢足球，影片曝光後引發各界批評。綜合外媒報導，影片由「Phuket Times」於11日上傳至Facebook。具體事發時間尚不清楚。影片顯示，其中一名男子脫掉鞋子，在走道中央於人群中踢球。現場至少有一人試圖警告這些人，但兩名男子選擇無視、繼續踢球。這段影片引發了網友的大量負面評論，不少人批評兩人缺乏公德心，擔心球會砸中周圍的兒童及長者，或損壞購物中心的財產。此外，也有人認為工作人員未及時制止，質疑商場管理不足。部分居民表示，最近在普吉島知名旅遊景點，外國遊客的不當行為增加。越來越多的人呼籲有關當局對行為不當的遊客採取更嚴格的措施，以免此類事件影響普吉島的旅遊形象。