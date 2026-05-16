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▲史丹利圖奇（左起）、艾蜜莉布朗與梅莉史翠普，都有意願加入《穿著PRADA的惡魔3》，唯一態度卡卡的是安海瑟薇。（圖／美聯社／達志影像）

▲安海瑟薇的角色在《穿著PRADA的惡魔》系列中戲份最重，很多觀眾無法接受續集裡沒有她。（圖／翻攝自IMDb）

▲《穿著PRADA的惡魔》安海瑟薇原先只是女主角人選的第9順位，現在卻反而變成續集拍不拍得成最有關鍵影響力的演員。（圖／翻攝自IMDb）

《穿著PRADA的惡魔2》全球票房已達4.45億美元（約合台幣140.5億），乘勝追擊再拍第3集看似意料中的結果，實情卻是大出意外：當電影公司、梅莉史翠普與艾蜜莉布朗都願意再投入第3集，偏偏安海瑟薇沒有點頭，堅持不會為了錢加入，需要製作方給她一個「故事為何該繼續下去」的理由。第2集籌拍時，也是她猶豫最久，最後才確定簽約。安海瑟薇變成《穿著PRADA的惡魔》系列籌拍續集的大路障，恐怕許多人始料未及，當年首集在選角時，她還只是第9人選，拚死拚活爭取，才終於拿下角色，沒想到現在竟是她對於拍不拍續集的態度最關鍵，因為這系列戲分最重就是她的角色，有很多觀眾不會接受她扮演的小安不回歸，她若無法被說服，續集就很難落實。根據歐美報導，知情人士稱，安海瑟薇對於《穿著PRADA的惡魔3》並沒覺得有非演不可的理由，她需要有人說服她，讓她接受第3集的故事有必要講出來，而不是只想再大賺觀眾一筆。這個系列對她而言就不是生財工具，她對自己的演藝事業很保護，很清楚觀眾的口味說變就變，能夠讓人猝不及防到什麼樣的程度。她因為主演《悲慘世界》電影版成為奧斯卡最佳女配角得主，照理說應該讓事業攀上更高的位置，沒想到接下來那幾年她竟變成「最討人厭女明星」冠軍，八卦小報都在傳她大頭病發作、目中無人。她自認無辜，好不容易熬過那段低潮，絕對不想再來一次，猜想有可能因曝光度過高，讓觀眾看到厭煩，就更不希望《穿著PRADA的惡魔》系列，淪落到類似的結果。在第2集籌拍時，也是梅莉史翠普與艾蜜莉布朗都確定回歸，安海瑟薇直到她們的新聞刊出都還沒答應，正式開拍前沒兩天，她才確定會加入，這一次也有可能會是這樣的節奏。看來電影公司除了要為第3集找到一個好劇本外，還得幫安海瑟薇想一個必須回歸的好理由，否則要湊齊原班人馬，可沒那麼容易。