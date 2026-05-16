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韓團SEVENTEEN成員珉奎（玟奎）不到1個月再訪高雄，今（16）日出席在高雄舉辦的品牌粉絲見面會，活動上他各種放電姿勢連發，臉頰愛心、托臉、戳酒窩等擺拍都有，還說「我餓了」、「吃飯了嗎」、「真漂亮」等中文，讓台下4000名克拉（粉絲名）尖叫連連。珉奎跟S.COUPS組成小分隊CxM，4月24日至26日才在高雄巨蛋舉辦3場見面會，不到1個月他再訪南台灣，出席品牌舉辦的粉絲見面會，吸引4000名粉絲擠爆現場，雖然歌迷不能上台，但男神也展現親和力，各種可愛姿勢連發，臉頰愛心、托臉、戳酒窩樣樣擺拍。主持人也教珉奎說中文「我餓了」、「吃飯了嗎」、「真漂亮」，他現學現賣展現語言能力；粉絲更是獻唱CxM的歌曲《For you》，珉奎開心朝台下遞出麥克風收音，畫面感人溫馨。他也將出道11年，品牌特別準備11造型士力架提前祝賀，珉奎也開心的比YA跟巧克力合照。品牌曾表示，今年在亞洲推出全新「ACTIVE LIFESTYLE」活動，主打在忙碌節奏中隨時補充能量的概念，強調當飢餓來襲時，透過簡單的補給就能重新找回專注與行動力，SEVENTEEN珉奎平時展現出的活力與行動感，正好呼應這次活動所傳達的節奏與能量，因此邀請他擔任代表人物。