2026東浪嘉年華（Taitung East Wave Festival）今（16）日起登場，將一連開唱兩天，地點就在杉原灣海水浴場，活動免費入場，結合音樂演出、沙灘運動與海洋文化活動，表演卡司包含麋先生、ØZI、孫淑媚、楊乃文等人氣卡司接力演出。《NOWNEWS今日新聞》整理表演卡司、順序表、直播與交通接駁車等資訊一次看。

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🟡「2026東浪嘉年華」主要資訊：

活動日期：5月16日-5月17日

活動時間：16:00 - 21:00

活動地點：台東杉原灣️海水浴場（免費入場）

官網：2026東浪嘉年華

▲2026東浪嘉年華（Taitung East Wave Festival）今（16）日起登場。（圖／取自東浪嘉年華臉書）
▲2026東浪嘉年華（Taitung East Wave Festival）今（16）日起登場。（圖／取自東浪嘉年華臉書）
🟡「2026東浪嘉年華」表演卡司：

▪️5月16日：ØZI 、Karencici 、麋先生 、SLAPKISS 、孫淑媚 、安心亞 、周湯豪

▪️5月17日：Someshiit 山姆 、公館青少年 、宇宙人 、理想混蛋 、沈文程 、李英宏 、楊乃文

▲2026東浪嘉年華表演卡司（圖／取自東浪嘉年華臉書）
▲2026東浪嘉年華表演卡司（圖／取自東浪嘉年華臉書）
▲2026東浪嘉年華表演順序（圖／取自東浪嘉年華臉書）
▲2026東浪嘉年華表演順序（圖／取自東浪嘉年華臉書）
🟡「2026東浪嘉年華」預計歌單：

台東縣政府特別針對表演卡司，整理出2026東浪預習歌單，讓粉絲趕緊預習。

🟡「2026東浪嘉年華」直播平台：
▪️饒慶鈴 Facebook 粉絲專頁
▪️東浪嘉年華 Facebook 粉絲專頁
▪️三立新聞 Facebook 粉絲專頁
▪️完全娛樂 Facebook 粉絲專頁
▪️三立新聞網 YouTube 頻道
▪️完全娛樂 YouTube 頻道

🟡「2026東浪嘉年華」交通與接駁：

📍自行開車（停車資訊）：
導航可設定「馬亨亨大道」，即可到達。
▪️汽車停車：可停放於馬亨亨大道兩側，杉原灣現場不提供汽車停車位
▪️機車停車：官方表示，機車停車位有限，建議搭乘接駁車前往

📍接駁專車資訊：
▪️進場接駁（市區 → 杉原灣）
接駁時間：08:00－20:30
末班車時間：20:30
接駁站點：馬亨亨大道／勝利街口 → 原住民會館（馬亨亨大道／中山路口）→ 杉原灣

▪️離場接駁（杉原灣 → 市區）
接駁時間：08:30－23:00，或至民眾離場完畢為止
接駁站點：杉原灣 → 原住民會館（馬亨亨大道／中山路口）→ 馬亨亨大道／勝利街口

接駁車來回票價：去程 NT$20／人，回程免費，可使用電子票證或現金付款（需自備零錢，現場不找零），持 TPASS 通勤月票、敬老卡及身心障礙證明者可免費搭乘

▲ 2026東浪嘉年華表演場域圖與接駁資訊（圖／取自東浪嘉年華臉書）
▲ 2026東浪嘉年華表演場域圖與接駁資訊（圖／取自東浪嘉年華臉書）

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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年，寫過幾本書，做過多次美食競賽評審。
5000多個報導日子裡，你以為充斥吃喝玩樂，實多是懸梁刺股，但依舊不忘找尋喜劇素材。跟普羅上班族一樣愛喝飲料，含酒精者更佳。