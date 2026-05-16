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▲張凌赫（如圖）在2023年冒雨聽周杰倫天津場的演唱會。（圖／翻攝自微博@愛凑熱鬧的財嬤嬤）

中國男星張凌赫因《逐玉》爆紅，一舉一動都備受注目。而近日有網友翻出他其實是周杰倫的粉絲，還曾頂著素顏冒雨聽他演唱會，就算頭髮全濕掉，也跟著音樂不斷嗨唱。張凌赫還在出席主演電視劇《雲之羽》活動時，直呼追星成功太爽了，並透露自己最愛的歌是〈算什麼男人〉。張凌赫曾不只一次透露自己是周杰倫的粉絲，還曾在2023年周杰倫於天津開唱時，在現場穿著雨衣冒著雨熱情跟唱〈聽媽媽的話〉、〈稻香〉等歌曲，就算頭髮全濕也不在意，素顏也依然帥氣的顏值讓大家都看呆。張凌赫也記錄下自己首次看演唱會的經驗，讓粉絲都大讚他追星成功。而之後張凌赫出席主演電視劇《雲之羽》活動時，也被問到追星成功的感受，直呼：「那太爽了。」表示自己第一次看的演唱會就是周杰倫的演唱會，還偷偷許願：「我希望下一次看演唱會的時候可以聽到〈算什麼男人〉這首歌，我真的特別喜歡。」張凌赫也獻唱一段，害羞又投入的可愛模樣再度迷翻大批粉絲。張凌赫對周杰倫歌曲的了解度也讓大家震驚，他曾接受聽歌測驗，包含〈愛在西元前〉、〈黑色毛衣〉、〈蘭亭序〉等，都在音樂一下就馬上答對，聽到〈Mojito〉時還笑說對這首歌太熟了，並秒答對題目，流露出滿滿的粉絲心。