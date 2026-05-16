非洲疾病管制預防中心（Africa CDC）周五證實，民主剛果偏遠省份爆發新一波伊波拉（Ebola）疫情，目前已記錄到246例疑似病例，並造成65人死亡。鄰國烏干達也有一名自剛果移入的死亡病例。
民主剛果65死傳到烏干達 致死率高
美聯社報導，非洲CDC在聲明中指出，死亡與疑似病例主要記錄在民主剛果伊圖里省的蒙夸盧（Mongwalu）和魯萬帕拉（Rwampara）衛生區。伊圖里省位於剛果東部偏遠地區，緊鄰烏干達和南蘇丹，人口流動頻繁，恐會增加擴散風險。
伊波拉病毒具高度傳染性，可從野生動物傳播給人類。隨後，它透過接觸嘔吐物、血液或精液等體液，以及接觸被這些體液污染的床單和衣服等表面與材料，在人群中傳播。引發的疾病罕見但嚴重且致死率高，症狀包括發燒、嘔吐、腹瀉、肌肉疼痛，有時還會伴隨體內和體外出血。
恐怖病毒株 全球無疫苗
科學家正試圖確定引發剛果當前疫情的確切病毒。世界衛生組織（WHO）指出，伊波拉病毒引發的疾病是由一組病毒所致，其中已知有三種會引發大規模疫情：薩伊病毒株（Zaire strain）、蘇丹伊波拉病毒（Sudan virus）與本迪布焦病毒株（Bundibugyo strain）。
過去剛果民主共和國爆發的16次伊波拉疫情，多為標準的薩伊病毒株，但此次爆發的是罕見的本迪布焦病毒株，目前全球沒有任何核准上市的疫苗可以抵抗。
民主剛果前一波伊波拉疫情在造成43人死亡後宣告結束，但僅過5個月，就又爆發最新一波疫情。自1976年該疾病首次在剛果出現以來，這已是該國第17次爆發疫情，2018年至2020年爆發的伊波拉疫情，造成1000多人死亡；2014年的疫情也造成1.1萬人死亡。
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美聯社報導，非洲CDC在聲明中指出，死亡與疑似病例主要記錄在民主剛果伊圖里省的蒙夸盧（Mongwalu）和魯萬帕拉（Rwampara）衛生區。伊圖里省位於剛果東部偏遠地區，緊鄰烏干達和南蘇丹，人口流動頻繁，恐會增加擴散風險。
伊波拉病毒具高度傳染性，可從野生動物傳播給人類。隨後，它透過接觸嘔吐物、血液或精液等體液，以及接觸被這些體液污染的床單和衣服等表面與材料，在人群中傳播。引發的疾病罕見但嚴重且致死率高，症狀包括發燒、嘔吐、腹瀉、肌肉疼痛，有時還會伴隨體內和體外出血。
恐怖病毒株 全球無疫苗
科學家正試圖確定引發剛果當前疫情的確切病毒。世界衛生組織（WHO）指出，伊波拉病毒引發的疾病是由一組病毒所致，其中已知有三種會引發大規模疫情：薩伊病毒株（Zaire strain）、蘇丹伊波拉病毒（Sudan virus）與本迪布焦病毒株（Bundibugyo strain）。
民主剛果前一波伊波拉疫情在造成43人死亡後宣告結束，但僅過5個月，就又爆發最新一波疫情。自1976年該疾病首次在剛果出現以來，這已是該國第17次爆發疫情，2018年至2020年爆發的伊波拉疫情，造成1000多人死亡；2014年的疫情也造成1.1萬人死亡。