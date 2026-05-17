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手機不離身，不只是年輕人的日常。無論在公車上，還是咖啡廳裡，也能看到不少長輩低頭看影片。專家指出，沉迷手機並非年輕人特有現象，長輩的「手機癮」反而可能更難戒。新加坡廣播電台「CAPITAL958」主持人邱勝揚與資深臨床心理學家柯仲倢參加《8視界新聞網》節目時指出，判斷是否過度依賴手機，不能只看使用時長，也要看後果。柯仲倢分析，若因為手機而睡不好、忘了吃飯或吃藥、減少出門和見朋友，或明知已經影響生活卻停不下來，就可能是警訊。柯仲倢指出，許多長輩退休後少了固定生活節奏，再加上子女搬出去住，家裡少了人陪伴，手機自然更容易填補空檔。她建議，長輩們可先審視自己每天花多少時間在手機上，再為自己設定“無手機時段”，例如吃飯時不滑手機、睡前先把手機放遠。而當家人若發現長輩長時間盯著螢幕，也不宜一味責備，而是可以約他們外出、聊天或參加活動，讓手機以外的生活重新變得有吸引力。兩人也在節目中談到「長輩圖」，認為對行動不便或少出門的長者來說，這是保持聯絡的方式。此外，不少長者經常在群組內轉發各種資訊。對此，邱勝揚與柯仲倢皆強調，尤其是涉及健康資訊、飲食建議，很容易混入假資訊，沒有把握切勿轉發。兩人提醒，當看到外國事故或聳動消息，應先查日期、來源和出處，以免以訛傳訛。