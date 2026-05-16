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▲沈伯洋上週三被徵召參選台北市長後，下午赴台北保安宮參香祈福。（圖／記者邱曾其攝，2026.05.16）

「川習會」結束後，美國總統川普在接受專訪時提到台灣議題，包含對台軍售案是一筆「非常好的談判籌碼」、不希望見到台灣走向獨立等。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（16）日受訪時表示，美國的立場從以前到現在，都是不希望兩方有片面的改變現狀，川普此次也沒有跳脫這句話。沈伯洋上週三被徵召參選台北市長後，下午赴台北保安宮參香祈福，包含保安宮董事長廖武治、綠委王世堅、秘書長徐國勇以及多名綠營議員參選人出席。對於川普稱，不願看到台獨，是否認為「抗中保台」是重大挫折？對此，沈伯洋說，大家應該能明顯知道，美國的立場從以前到現在，都是不希望兩方有片面的改變現狀，川普這次講的話也沒有跳脫這句話，最後的意思就是，還是不希望片面改變現狀，而這個也是台灣人目前現在多數人的想法。沈伯洋說，「台獨」這一個字，重點應該是在對「台獨的定義是什麼」，他也重申非常多次，所謂的台獨，就是台灣是主權獨立的國家，這個是現狀，所以任何人想要改變台灣是主權獨立國家的現狀的那個人，才叫做改變現狀，「比如說你想要敞開大門讓別人入侵」，因此台灣與美國對接的想法並沒有改變；他說，川普的用語，很多都是用「想」，不是用「會跟要」，因此台美的關係，他覺得並沒有任何的改變。沈伯洋提到，作為一個主權獨立的國家，每一任總統也都這樣講，這個態度對國民而言，也是沒有改變的。他說，台灣從來不是要改變現狀的一方，台灣沒有要入侵中國，只有中國要入侵台灣，從頭到尾要改變現狀的只有中國，而美國的政策也非常一致，整個印太戰略就是嚇阻中國要做這件事情。針對軍購案，沈伯洋說，他們從去年11月提出軍購到現在，拖了很長的時間，就是因為拖了那麼長的時間，才給習近平籌碼，能夠在川習會跟他講說他要討論軍購，若軍購案早早就討論完了，習近平只能針對未來對美的軍售。沈伯洋直言，美國跟中國對於軍購案的態度，一直以來都是非常一致，只有一個人不一致，那就是台灣的立法院，就是因為立法院一直傳遞國際很混亂的訊息，導致在世界各國其他勢力的人，把這件事情放大，並藉由政治的籌碼希望能夠有更多親近中國的主張，呼籲立院好好討論接下來的預算以及審查預算。