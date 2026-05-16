43歲日本殿堂級歌姬中島美嘉出道25年，以冷豔妝容、獨特嗓音征服挑剔的樂迷，代表作有〈雪之華〉、〈GLAMOROUS SKY〉、〈櫻花紛飛時〉等，她昨（15）日在IG分享人在信義商圈的影片，身邊來人來人往，似乎沒有人認出這位搖滾天后，粉絲一看扼腕表示：「剛剛才經過！」
中島美嘉逛信義區 街頭自拍沒被認出
中島美嘉將在16、17日登上台北流行音樂中心舉行亞洲巡迴演唱會「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026 in TAIPEI」，昨天晚間，她發布一段在信義區逛街自拍的影像，只見中島美嘉紮著馬尾、戴口罩，露出一雙深邃電眼，拿著手機對著周圍環繞一圈拍攝，另外還放上在北流彩排、吃台菜等照片。
「明天、後天在台北！期待跟大家見面，等你們喔～」中島美嘉在配文寫道，許多粉絲驚喜留言：「歡迎來到台灣」、「祝福演唱會順利，台北玩得愉快」、「才剛剛經過信義區」、「希望能在台北見到妳」、「好想巧遇喔！」
中島美嘉喊話台粉 想吃喜歡的牛肉麵
中島美嘉睽違約1年再度來台開唱，她行前向粉絲喊話：「台灣的大家總是帶著滿滿熱情為演出應援，讓我現在就已經非常期待與大家見面！」這次在歌單安排上，中島美嘉表示，將會演唱多首大家熟悉的作品，同時透露整個演出的規格和內容都會再升級，希望大家可以留意服裝與影像呈現，此外，她說如果時間允許，想去寺廟參拜，也想再吃一次喜歡的牛肉麵。
中島美嘉IG
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中島美嘉將在16、17日登上台北流行音樂中心舉行亞洲巡迴演唱會「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026 in TAIPEI」，昨天晚間，她發布一段在信義區逛街自拍的影像，只見中島美嘉紮著馬尾、戴口罩，露出一雙深邃電眼，拿著手機對著周圍環繞一圈拍攝，另外還放上在北流彩排、吃台菜等照片。
「明天、後天在台北！期待跟大家見面，等你們喔～」中島美嘉在配文寫道，許多粉絲驚喜留言：「歡迎來到台灣」、「祝福演唱會順利，台北玩得愉快」、「才剛剛經過信義區」、「希望能在台北見到妳」、「好想巧遇喔！」
中島美嘉睽違約1年再度來台開唱，她行前向粉絲喊話：「台灣的大家總是帶著滿滿熱情為演出應援，讓我現在就已經非常期待與大家見面！」這次在歌單安排上，中島美嘉表示，將會演唱多首大家熟悉的作品，同時透露整個演出的規格和內容都會再升級，希望大家可以留意服裝與影像呈現，此外，她說如果時間允許，想去寺廟參拜，也想再吃一次喜歡的牛肉麵。