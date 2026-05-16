中央氣象署指出，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(16)日高雄市、屏東縣地區有局部大雨或豪雨，苗栗以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

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▲中央氣象署發布陸上強風特報，新北、桃園、屏東、台東、綠島、馬祖及金門等地有平均風6級以上或陣風8級以上機率，戶外活動需注意安全。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲中央氣象署發布陸上強風特報，新北、桃園、屏東、台東、綠島、馬祖及金門等地有平均風6級以上或陣風8級以上機率，戶外活動需注意安全。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
⚠️豪雨特報

氣象署13:36針對屏東縣牛角灣溪發布災防告警，持續時間至15時36分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

📌影響時間：16日下午至17日

📍豪雨：高雄市、屏東縣

📍大雨：苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市山區

⚠️強風特報

📌影響時間：16日上午至17日晚上

📍黃色燈號：新北市、桃園市、屏東縣、臺東縣、連江縣

▲中央氣象署指出，5月16日至18日仍受偏東風影響，東半部及午後中南部山區有降雨機率，19日起天氣逐漸穩定。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲中央氣象署指出，5月16日至18日仍受偏東風影響，東半部及午後中南部山區有降雨機率，19日起天氣逐漸穩定。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
中央氣象署指出，今天環境為偏東風，東半部地區及恆春半島雲多有局部短暫陣雨，基隆北海岸及大臺北山區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，中午過後南部地區及新竹以南山區有局部短暫雷陣雨，其中在高屏地區及中南部山區有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，基隆及東半部高溫約26至28度，大臺北及桃園29至30度，新竹以南感受較熱，高溫31至34度，其中在南部近山區有局部36度左右高溫發生的機會，請注意防曬並多補充水分，而各地低溫普遍為22至25度。

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...