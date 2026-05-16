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▲Andy老師（如圖）被問到事件發生一年多有學到什麼事情？他說「我學到怎麼去應對進退」，直言自己看開了、要往外走。（圖／記者葉政勳攝影）

網紅Andy老師與家寧一家因帳務與頻道收益問題，雙方對簿公堂至今超過1年，官司仍未結束。今（16）日Andy老師出席公關危機處理專家「凱爺」的簽書會，分享從事件爆發後的心路歷程，更吐露心情表示「看開了」。活動現場凱爺不僅虧Andy老師當初月薪5萬5連ETF 0050都買不起，十分欣賞對方工作能力的他還虧說：「 還是你（月薪）五萬五願意到我公司上班？」對此Andy老師則開玩笑向對方要股份，更暗指家寧媽只是算帳卻佔了50%股份，讓全場聽了數度笑出聲。Andy老師當初與家寧一家人鬧翻後，便尋求凱爺的幫助，對方看了相關法律文件後決定出手，解決一場幾乎快失控的公關危機。今Andy老師現身凱爺的簽書會，看起來氣色心情都非常不錯，雖面對媒體仍略顯緊張，但談吐仍非常穩、不斷遭調侃，凱爺表示Andy老師當初月薪僅5萬5連ETF 0050都買不起，讓他露出尷尬笑說，要去買一本如何管理公司系統的書。另外，凱爺替Andy老師解決棘手的公關危機，回憶起兩人這段時間的相處，猛誇Andy老師的剪片技術真的不錯，他則自嘲：「這十幾年最會就這個，但不會算帳。」讓凱爺笑說：「還是你5萬5願意到我公司上班？」Andy老師幽默向對方討股份，更暗酸家寧媽只是算個帳也要公司50％股權。Andy老師坦言事情爆發時，第一時間的高壓狀態讓他魂不守舍，前陣子仍在調整心態，被問到事件發生一年多有學到什麼事情？Andy老師說「我學到怎麼去應對進退」，直言自己看開了、要往外走，如今除了拍片，他還透露今年會再出一首新歌，但歌名和內容暫時不能透露，要給大家一個驚喜！至於目前與家寧的官司進度？Andy老師表示因偵查不公開，後續交給專業律師處理。