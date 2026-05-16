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台股行情熱絡，不過財信傳媒董事長謝金河在臉書發文提醒，投資人要留意「賺外快」的上市櫃公司愈來愈多，因為這類獲利若主要來自處分股票，並不一定能反映企業本業競爭力。謝金河表示，每年這個時候他都會花不少時間檢視年報與第一季季報。通常春節過後，台股容易出現「作夢行情」，但等到季報公布後，就會開始檢驗股價是否已經超漲。他以今年熱門的光通訊題材為例指出，上詮股價一度大漲至1065元，但第一季財報卻虧損1.07億元，每股虧損0.98元。另一檔波若威股價也衝上1315元，第一季稅後純益2.44億元，每股純益3.03元，表面上看起來表現不差，但進一步拆解後可發現，本業僅小賺3500萬元，主要獲利來自出售上詮股票，業外收益達2.18億元。謝金河認為，這種靠處分股票創造出來的獲利，並不夠紮實。他也形容，許多光通訊個股從去年下半年以來股價大漲，走勢就像「老人與狗效應」，老人走一圈，小狗已經跑了好幾圈，部分個股股價甚至可能已提前反映到2028年、2029年的成長想像。他進一步指出，若台股漲到4萬點，投資人更要小心一些公司本業表現不佳，卻靠買賣股票挹注獲利。其中最具代表性的公司之一是中環，近來頻繁買進、賣出群聯，也曾進出南亞科、聯發科、奇鋐、光聖、聯亞等個股。謝金河表示，中環原本本業為光碟片，但近年也跨足餐飲事業，並且在股票市場操作相當積極，看起來更像證券自營商。若本業持續虧損，獲利主要仰賴股票交易，投資人就必須更加謹慎。另一個例子是營建股皇翔。謝金河指出，皇翔過去在信義區有代表案「皇翔御琚」，2024年每股純益曾達9.05元，但近年房市降溫後，皇翔也開始積極投資股票，鎖定台積電、台達電、南亞科、旺宏等標的，操作方式看起來偏向波段布局，不像中環那麼短線。此外，炎洲也從工業本業逐步轉向土地開發，持股則包括聯發科、台積電、廣達、鴻海、日月光等大型權值股。另有模具廠單井專攻美股投資，帳上持有台積電ADR、SanDisk、Western Digital、Seagate、鎧俠、美光與輝達等標的。謝金河形容，這樣的投資組合堪稱「神人級」，而單井第一季本業虧損800萬元，卻靠業外獲利1.26億元，帶動每股純益達2.07元，近期股價也明顯走揚。二線板卡廠映泰也被點名。謝金河指出，映泰帳上持有13萬股AAOI，第一季處分其中9萬股，創造3.31億元業外收入，但本業仍虧損3800萬元。謝金河提醒，企業真正的價值，應該建立在本業長期且穩定的競爭力上。若公司過度依賴股票差價獲利，一旦股市出現大幅修正，可能會反過來對營運造成重大衝擊。他也用「水能載舟，亦能覆舟」提醒投資人，面對這類業外獲利占比過高的公司，必須格外留意。