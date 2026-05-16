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馬來西亞網路詐騙問題持續惡化。官方最新數據顯示，2025年詐騙造成的財務損失已飆升至27.7億令吉，較2023年的12.8億令吉暴增超過一倍，其中以投資詐騙占比最高。面對快速攀升的受害金額，政府宣布全面升級「安全網路運動」，並呼籲民眾提高警覺，避免落入日益精密的詐騙陷阱。根據馬來西亞通訊部副部長 Teo Nie Ching 於柔佛古來出席社區活動時公布的資料，2025年網路詐騙損失高達27.7億令吉，明顯高於2024年的15.7億令吉與2023年的12.8億令吉。她指出，統計數字顯示詐騙犯罪呈現「令人憂心的上升趨勢」，政府已透過國馬來西亞通訊部在全國各層級推動更大規模的數位安全教育。她說明在各式的詐騙方式當中，投資詐騙仍是最大宗案件類型，其典型手法是先讓受害者看到小額獲利，再誘使投入更多資金，最終血本無歸。「受害者可能投資1000令吉，很快看到帳戶變成3000令吉，這會讓他們加碼投入，最後失去全部積蓄。」這類「先甜後殺」的操作模式，被官方視為當前最具破壞力的詐騙手法之一。為了提高全民防詐能力，政府推動的「安全網路運動」採分齡與分族群策略。在小學階段，教育重點放在網路霸凌與基礎數位素養；在社區層級，特別是墾殖區與住宅區，宣導主軸則轉為詐騙防範；而在中學與大專院校，則聚焦求職詐騙與「人頭帳戶」風險。官方統計，截至今年4月30日，相關宣導已走入1萬0134所學校，觸及近90萬人。此次活動亦與電商平台合作，在社區發放生活物資並提供健康檢查，並由國家資訊傳播中心進行安全網路講座。官方表示，跨部門與企業合作將成為未來防詐策略的重要模式。此波詐騙損失急遽增加，也凸顯東南亞整體數位犯罪風險持續升溫。專家提醒，投資詐騙通常利用高報酬、短期回本等誘因吸引民眾，並透過社群媒體、通訊軟體與假投資平台進行操作。政府呼籲民眾對「保證獲利」與「短期翻倍」等訊息保持高度懷疑，並在進行任何投資前查證平台合法性與監管資訊，以免成為下一個受害者。