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▲市長黃偉哲特別前往「台南×松本 BONBON文化交流祭」現場與日本友人一同參與踩街活動。（圖／南市府提供）

由台南女國際青年商會攜手日本松本青年會議所舉辦的「台南×松本 BONBON文化交流祭」，於今（16）日下午在西淺草新天地登場。市長黃偉哲也特別出席見證這35年的情誼，也與日本友人一同參與踩街活動。將日本最具代表性的夏季祭典活力帶進府城街頭，吸引大批市民與遊客共襄盛舉。今天的「台南×松本 BONBON文化交流祭」日本松本市特別組織近50人的青年代表團來台交流。市長黃偉哲到場主持開幕，熱情歡迎日本友人並一同參與踩街活動，將日本最具代表性的夏季祭典活力帶進府城街頭，吸引大批市民與遊客共襄盛舉。黃偉哲表示，日本松本青年會議所與台南女青年商會締結友誼協定至今已邁入第35週年，這不僅象徵兩地之間珍貴且深厚的友情，雙方長期以來的相互關懷與扶持，更令人深感佩服與觸動。黃偉哲也指出，台南市目前已與20多個日本城市締結友誼關係，此次松本市有50餘人的代表團來訪，不僅展現了兩地交流的熱絡，更希望藉此機會讓雙方情誼持續深化。黃偉哲也期待未來透過更頻繁的人民往來，為兩地發展帶來更多創新與喜悅，讓這份跨越35年的友誼長存。台南女國際青年商會2026會長廖玉菁表示，35年的姐妹會情誼非常不容易，希望透過這次交流，讓世界看到台南女性與青年世代的熱情、創意與行動力。她強調，這不只是一場活動，更是一場屬於台南的青春國民外交。今天活動重頭戲的「BonBon舞」大遊街於國華街與正興街周邊熱烈展開，現場除了日本傳統祭典舞，更融入台灣在地的電音三太子與封街辦桌等元素，以「最台灣的方式」展現府城獨特的人情味。此外，主辦單位推出的限量活動T恤、應援毛巾及融合庶民美學的「紀念版茄芷袋」等獨家小物，也引發民眾熱烈搶購。