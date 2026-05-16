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▲陳怡君與議員參選人、徐國勇、沈伯洋一同參拜，引起外界關注。（圖／記者朱永強攝，2026.05.16）

▲沈伯洋今帶著「小雞」們一同參拜。（圖／記者邱曾其攝，2026.05.16）

民進黨不分區立委沈伯洋上週三被民進黨徵召參選台北市長後，今（16）日展開首次公開陸戰行程，赴台北保安宮參香祈福，包含民進黨秘書長徐國勇、多名議員參選人陪同，不過，引人側目的是，甫因涉貪被除名的議員陳怡君也赫然在內，徐國勇、沈伯洋致詞時也特別提到「我們議員參選人」。身兼民進黨中評委的陳怡君涉助理費案一審被判7年10月，被民進黨停權2年半，民進黨日前召開中執會，中常會陳茂松質疑陳怡君為何停權還能參與中評會，主席賴清德指示依照黨章處理；按照黨章，陳怡君在中評會的資格將除名。沈伯洋下午赴台北保安宮參香祈福，包含保安宮董事長廖武治、綠委王世堅、秘書長徐國勇以及多名綠營議員參選人顏若芳、林亮君、林子揚、賴俊翰、陳怡君出席，不過，已被停權的陳怡君現身在保安宮，與眾人一同參香祈福，引起側目。徐國勇致詞時一一點名出席人員，「我們大同區民進黨的議員跟議員參選人」，包含陳怡君、顏若芳等人；徐國勇接著向市民推薦沈伯洋，大讚沈比他優秀，而他知道他的任務，就是要提名一個讓台北市民有希望、有遠景的「全方位市長」，不是只出一張嘴，而是有行動力、法律的天才。沈伯洋致詞時也介紹「我們亮君、若芳議員、怡君議員，以及兩個新的參選人，最重要是王世堅委員，我的立法院的好戰友」。沈伯洋提到，今天來到保安宮，除了要祈求國泰民安之外，現在台北隊出發，未來會遇到各式各樣的挑戰，希望保生大帝能夠延續慈愛的精神，讓更好的未來，在台北深耕。沈伯洋說，這一次台北隊的出發，他提供好的城市願景，想讓大家知道，「更不要講說我們有優秀的議員，像我們的亮君議員，最近都在追隱私保護、提出年輕政策，我們若芳議員，也關切年長、資安議題，我們怡君議員，則關切市場改建、都更議題，更不要講說我們現在要講在地跟國際接軌的俊翰，以及與外交相關的子揚」。此外，沈伯洋近期常與徐國勇合體出席活動，外界關注他是否有機會擔任「母雞」角色帶領小雞？沈伯洋受否時笑說，他的翅膀還沒硬，對地方上的熟悉度、對議題、政治敏感度，遠遠不及徐國勇，所以接下來還是非常仰賴總督導，「拜託帶著我好好在地方上走過一輪」。沈伯洋提到，他會從中學習成長，慢慢跟社會、基層接觸，獲取大家的信任，願意投給他一票，也願意投給民進黨台北市議員們一票。