今天白天，全台天氣相當精彩，台南飆出37度高溫，屏東、高雄中央氣象署發布豪雨特報，新北市、桃園等5縣市吹8級強陣風。明(17)天國中會考進入第二天，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天天氣型態與今天類似，東半部有局部短暫陣雨，西半部大致多雲到晴，不過中午過後南部地區及新竹以南山區仍有午後雷陣雨，其中高屏地區及部分中南部山區有局部大雨機率。氣溫方面，南高屏仍可能出現36度以上高溫，提醒考生與家長外出應攜帶雨具，並注意防曬、補水。
高屏午後雷雨下到傍晚
中央氣象署指出，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(16)日高雄市、屏東縣地區有局部大雨或豪雨，苗栗以南山區有局部大雨發生的機率，預計會影響到17日。劉沛滕表示，今天午後雷陣雨主要集中在南部地區及新竹以南山區，其中在高雄、屏東一帶雨勢較明顯，預估雨勢可能持續到傍晚5、6時左右才會逐漸緩和。
花蓮雨勢比昨天小！東半部仍有零星雨
至於花蓮降雨狀況，劉沛滕說明，今天花蓮仍有一點降雨，但雨勢和昨天相比明顯減弱。昨天花蓮曾出現局部豪雨，今天清晨沿海雖有下雨，但雨量不多，目前山區仍有一些午後降雨，主要是西半部午後雷陣雨雲系飄過去影響，整體雨勢對花蓮來說並不大。
會考第二天天氣：西半部悶熱、南部午後防雷雨
明天是國中會考第二天，劉沛滕指出，天氣型態與今天相近，東半部地區仍會有局部短暫陣雨，基本上雲量偏多，偶爾有局部降雨；西半部地區則大致多雲到晴。不過，中午過後仍要留意午後雷陣雨，尤其南部地區、新竹以南山區，以及高屏地區、部分中南部山區，都可能出現局部較大雨勢。提醒南部考生出門應帶傘，家長接送也要留意午後雷雨可能造成短時間路面濕滑。
南高屏高溫恐達36度，中午前後最熱
氣溫方面，劉沛滕表示，明天溫度和今天差不多，北部高溫約30度左右，中南部高溫約31至34度，不過南高屏仍可能出現局部36度以上高溫。他指出，像台南、高雄、屏東部分近山區平地，中午前後都可能出現高溫，午後則可能轉為雷陣雨天氣。考生與陪考家長上午外出時要注意防曬、補充水分，避免長時間待在悶熱環境中。
下週二後更熱！西半部普遍32度以上
展望下週天氣，劉沛滕表示，未來一週暫時沒有明顯天氣系統，北方鋒面系統大致停留在較北方，南方西南季風也尚未建立，因此整體天氣相對穩定。不過仍要留意高溫，以及中午過後山區午後雷陣雨。下週一仍為偏東風環境，但風力會減弱，降雨型態與這兩天類似，不過午後雷陣雨強度及水氣量會比週末減少，雨勢相對趨緩。
劉沛滕指出，下週二之後風向逐漸轉為偏南風，西半部高溫普遍會來到32度以上，北部也可能比這兩天更熱，悶熱感會更加明顯。至於午後雷陣雨，山區仍有機率發生，但整體範圍與強度看起來不算太大。隨著風向轉為偏南風，大台北地區、宜蘭近山區平地也可能有午後降雨，民眾下週外出仍建議留意午後天氣變化。
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中央氣象署指出，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(16)日高雄市、屏東縣地區有局部大雨或豪雨，苗栗以南山區有局部大雨發生的機率，預計會影響到17日。劉沛滕表示，今天午後雷陣雨主要集中在南部地區及新竹以南山區，其中在高雄、屏東一帶雨勢較明顯，預估雨勢可能持續到傍晚5、6時左右才會逐漸緩和。
花蓮雨勢比昨天小！東半部仍有零星雨
至於花蓮降雨狀況，劉沛滕說明，今天花蓮仍有一點降雨，但雨勢和昨天相比明顯減弱。昨天花蓮曾出現局部豪雨，今天清晨沿海雖有下雨，但雨量不多，目前山區仍有一些午後降雨，主要是西半部午後雷陣雨雲系飄過去影響，整體雨勢對花蓮來說並不大。
明天是國中會考第二天，劉沛滕指出，天氣型態與今天相近，東半部地區仍會有局部短暫陣雨，基本上雲量偏多，偶爾有局部降雨；西半部地區則大致多雲到晴。不過，中午過後仍要留意午後雷陣雨，尤其南部地區、新竹以南山區，以及高屏地區、部分中南部山區，都可能出現局部較大雨勢。提醒南部考生出門應帶傘，家長接送也要留意午後雷雨可能造成短時間路面濕滑。
南高屏高溫恐達36度，中午前後最熱
氣溫方面，劉沛滕表示，明天溫度和今天差不多，北部高溫約30度左右，中南部高溫約31至34度，不過南高屏仍可能出現局部36度以上高溫。他指出，像台南、高雄、屏東部分近山區平地，中午前後都可能出現高溫，午後則可能轉為雷陣雨天氣。考生與陪考家長上午外出時要注意防曬、補充水分，避免長時間待在悶熱環境中。
下週二後更熱！西半部普遍32度以上
展望下週天氣，劉沛滕表示，未來一週暫時沒有明顯天氣系統，北方鋒面系統大致停留在較北方，南方西南季風也尚未建立，因此整體天氣相對穩定。不過仍要留意高溫，以及中午過後山區午後雷陣雨。下週一仍為偏東風環境，但風力會減弱，降雨型態與這兩天類似，不過午後雷陣雨強度及水氣量會比週末減少，雨勢相對趨緩。
劉沛滕指出，下週二之後風向逐漸轉為偏南風，西半部高溫普遍會來到32度以上，北部也可能比這兩天更熱，悶熱感會更加明顯。至於午後雷陣雨，山區仍有機率發生，但整體範圍與強度看起來不算太大。隨著風向轉為偏南風，大台北地區、宜蘭近山區平地也可能有午後降雨，民眾下週外出仍建議留意午後天氣變化。