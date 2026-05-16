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重視基礎語文概念 兼顧文字、標點與語用能力

強化文本理解、比較閱讀與跨文本統整

結合生活情境與議題 評量實際閱讀應用能力

▲由左至右分別為，教育部國民及學前教育署國中小組代理組長張硯凱、副署長許麗娟、政務次長張廖萬堅、高雄市旗山國中國文老師丁美雪、新北市錦和高中國中部國文教師陳恬伶。（圖／記者李青縈攝）

會考第一天第三節國文解題，由教育部次長張廖萬堅主持舉辦說明會。新北市錦和高中國中部國文教師陳恬伶表示，國文科試題難易適中，兼具基礎評量與鑑別功能，能有效檢視學生閱讀理解、語文知識、文本統整及生活應用能力。今年圖多，同時也有響應廣泛閱讀趨勢，融合自然、社會等內容。試題由基本觀念題型出發，逐步延伸至較高層次的理解、統整與活用題。陳恬伶說，試題結合學生生活經驗，涵蓋重要語文學習概念，取材範圍廣泛，內容包含古今中外不同議題，整體難易適中。學生無論使用哪一版本教材，只要具備基礎、核心且重要的語文能力，皆足以作答。在試題特色中，高雄市旗山國中國文老師丁美雪指出，語文知識題型涵蓋常用字形音義、詞語理解、文言詞義、標點符號、造字原則及應用文常識等內容，能檢視是否具備應有的基本語文能力。例如第4題結合《說文解字》與圖像判斷造字法則，學生須理解文字構形與意義之間的關聯；第5題評量夾注號等標點符號的使用；第10題則透過《魏三體石經》拓本，辨識不同字體。另如第6題、第7題、第19題等，皆涉及用字、讀音或成語運用的正確性；第16題則評量對話情境中的稱謂使用，如「小女」、「家兄」、「愚父子」、「令堂」等，學生須掌握語境與稱謂之間的關係。試題在學科能力部分，重點在於評量學生對句段篇章的理解、賞析、推論及統整能力。陳恬伶說，在互文對讀方面，第3題透過四人討論兩份歷史資料的看法比較，引導學生摘要重點並提取觀點；第23題則比較兩首詠梅詩，學生須理解比喻、寫作手法與觀察視角。第26題至第29題試題組，以都市垂直農場與荷蘭漂浮牧場，比較兩種文本內容，摘要重點、統整細節，並理解其與循環經濟概念的關聯。此外，在文學作品方面，第8題取材自莎士比亞喜劇《第十二夜》，透過劇情摘要進行推論；第30題至第32題則取材自卡勒德.胡賽尼《海的祈禱》，以中東地區難民移民故事及父親寫給孩子的書信為文本，評量學生對人物情感、敘事脈絡與文本意涵的理解。部分題目也強調將國文科所培養的閱讀與理解能力運用於其他學科或生活情境。例如第12題要求學生將文字訊息轉化為圖像判斷，依據五代各朝帝王襆頭造型，推論宋代帝王襆頭樣式；第17題比較宋朝《促織經》與300年後才問世的昆蟲手冊，從哲學、文學、醫學及口傳知識等角度，推論《促織經》的價值。第35題至第36題則介紹古代投壺活動，並將計分敘述轉換為表格呈現，學生須理解「初」、「連中」、「散箭」、「有終」等計分專有名詞，進一步完成訊息轉譯。素養運用題型強調生活情境、公共議題與跨域文本理解，學生須能從文本中提取資訊、統整脈絡，並將閱讀所得轉化為解決問題或理解現象的能力。丁美雪指出，第24題至第25題取材自顏艾琳〈第二市場的故味〉節錄詩作，內容涉及麻薏、黑白切等在地飲食文化，學生須從文字敘述中理解生活經驗、地方文化與作者情感。第14題以《聯合國生物多樣性公約》為素材，從「10×20目標」推論「30×30目標」的意義，評量學生對環境議題與文本訊息的理解能力。第37題至第38題則以東非草原生態變化為題組，內容涉及鐮夾金合歡樹與舉尾蟻的共生關係，以及外來種熱帶大頭家蟻對原有生態系的影響，學生須能理解物種關係、環境變遷與文本因果脈絡。