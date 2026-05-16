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▲高宇蓁剪掉招牌長髮，變成俏麗中短髮。（圖／翻攝自高宇蓁IG@jeanjeankao）

47歲女星高宇蓁有「台劇女神」的稱號，精緻美貌深受粉絲喜愛。而近日她曬出近況，只見她招牌的及腰長髮全不見，竟一刀把留了多年的頭髮剪了，變成俏麗的齊肩中短髮。高宇蓁也曬出近乎素顏的新造型美照，笑喊：「有點不習慣。」高宇蓁在近日曬出新造型，招牌的及腰長髮已不見，換上一頭俏麗的齊肩中短髮。只見她頭頂蓬鬆、髮尾還有俐落的碎剪線條，整個髮型看起來輕盈很多，也讓她看起來更加減齡。高宇蓁在文中表示：「留了好多年長髮，改變一下，有點不習慣，但好舒服輕盈。」看起來非常滿意新造型。高宇蓁突然的大改變，也讓粉絲都很驚訝，紛紛直呼：「漂亮，很適合美女妳本人」、「很好看呀！也不算短」、「女神真的是什麼髮型都適合」、「沒想到連短髮也可以這麼美欸。」高宇蓁在2002年出道，2008年出演八點檔《娘家》賴惠君一角成名，之後的《夜市人生》、《天下女人心》等劇，讓她的演技備受肯定。除了演藝事業外，高宇蓁也積極經營副業，自創的保養品牌「J.GAO」，也經營得有聲有色。