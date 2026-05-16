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▲▼孫安佐被上手銬，由兩名刑警帶出北投分局，依法移送士林地檢署。（圖／記者林柏年攝影）

▲孫安佐的經紀人「重讀天月」（本名陳昱中）因為參與火焰槍測試過程，遭檢警認定為共同涉案人，因此與孫安佐一同被依公共危險及恐嚇公眾罪拘提移送法辦。（圖／記者林柏年攝影）

狄鶯、孫鵬獨子孫安佐14日在IG上傳影片，分享實測自製火焰槍的影片，現場火舌、濃煙四竄，遭轄區警方報請士林地檢署偵辦，檢方持搜索票、拘票，今（16）日凌晨到孫安佐北投住處將他拘提到案，經歷8小時警詢程序，孫安佐稍早被依公共危險、恐嚇公眾等罪嫌移送士檢，壓低帽緣、被上銬的他面對媒體詢問，全程低著頭不發一語。今下午約4點40分左右，孫安佐，戴口罩，雙手被上手銬，由兩名刑警帶出北投分局，依法移送士林地檢署，面對守候的媒體提問，孫安佐低著頭，沒有說任何一句話，隨即坐上警車，而他的經紀人「重讀天月」（本名陳昱中）因為參與火焰槍測試過程，遭檢警認定為共同涉案人，因此與孫安佐一同被依公共危險及恐嚇公眾罪拘提移送法辦。孫安佐14晚間上傳爭議影片，貼文中寫道：「決定公開2026最新發明。」只見孫安佐拿著氣瓶、煤油、噴槍等裝置，稱是自己組裝的發明，與經紀人要到河堤測試威力，只見孫安佐揹著裝置走到河邊，準備就緒後就直接開火，火舌瞬間竄出，延燒10米遠。雖然畫面看起來相當嚇人，但孫安佐完全沒在怕，似乎還很滿意自己的發明，笑說：「隨時準備以防萬一，得要把一些老鼠給清掉的時候 拿這個就剛剛好！」影片曝光後，立刻引發網友熱議，「這真的不知道父母怎麼教的，台灣有合法地方可以玩這種危險的東西嗎」、「不去中科研究可惜了」、「等著警察上門吧！」