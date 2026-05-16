我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼檢方近日對前教育部長、科技企業家納迪姆（Nadiem Makarim）提出18年重刑求刑，震動印尼社會。這位曾創辦東南亞叫車平台Gojek、被視為改革派象徵的人物，如今因疫情期間學校電腦採購案被控貪腐，面臨巨額罰款與天價賠償。法律界與人權團體警告，此案可能象徵印尼司法對政策決策的「刑事化」，恐對未來企業人才投身公共服務產生寒蟬效應。印尼前教育部長納迪姆13日現身雅加達中央地方法院出庭，印尼檢方針對本案求處判他18年有期徒刑，並要求支付10億印尼盾罰款與5.7萬億印尼盾賠償金。若拒絕賠償，檢方進一步要求加判9年監禁，並查封拍賣其資產。本案核心在於2020年至2022年間印尼教育部推動的學校數位化計畫，檢方指控納迪姆「為全國學校採購Google Chromebook筆電與作業系統的過程中濫用職權，涉嫌利益輸送，造成國家約2.1萬億印尼盾損失」，檢察官還在庭上宣讀長達1600頁起訴書，強調其行為「破壞政府廉政計畫、損害教育公平並影響學前與中小學教育品質」，因此要求重刑。不過對此納迪姆也反擊，稱檢方量刑「比恐怖分子還重」，在庭審結束後，納迪姆面對媒體表示震驚與困惑，他表示「我無法形容現在的感受。本案沒有行政錯誤，也沒有任何腐敗成分。我很困惑——為什麼對我的量刑要求比殺人犯、甚至比恐怖分子還重？」現年41歲的納迪姆曾是印尼科技界代表人物，2010年共同創辦叫車平台 Gojek，2019年辭去執行長轉入政壇出任教育部長，任期至2024年。他在整起案件中持續否認所有不當行為。目前他因健康因素獲准居家監禁。其妻透露，他出庭當晚即入院接受手術，正在康復中。檢方指出，教育部在招標過程中設定僅適用Google系統的技術規格，意圖讓Google「壟斷印尼教育生態」。此外，檢察官指出納迪姆在2020年間曾多次與Google亞太與印尼代表會面。此外，在幾乎同一時期，Google向Gojek母公司投資5900萬美元。根據納迪姆2022年財產申報，他從相關公司資產增值約8090億印尼盾，而該公司資金主要來自Google累計7.87億美元投資。檢方認為，這些時間點與金流存在關聯，並指出至少有10家公司從該招標案中獲利。案件引發印尼法律界強烈質疑，前金融交易報告與分析中心主任尤努斯表示，18年刑期「明顯過重」，並質疑天價賠償金缺乏明確計算依據，認為賠償應與個人非法所得相符；知名人權律師托東則提出更深層警告，若司法體系無法理解現代治理與企業運作的複雜性，將政策決策失誤等同刑事犯罪，可能嚴重阻礙企業人才進入政府服務。與此採購案相關的三名人士已被判刑，刑期介於4年至4年半。納迪姆代表律師則表示，將向法院申請駁回起訴，強調檢方缺乏有力證據。案件預計未來數週宣判，結果可能成為印尼政商關係與反貪司法走向的重要指標。