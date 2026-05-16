我是廣告 請繼續往下閱讀

想到暑假，你是想出國玩還是去唸書？NOWnews與央廣合製Podcast 節目《東南亞夯什麼》最新一集邀請到來自台灣的高二學生李蒙，分享她原本抵死不從、最後卻「短短半年就二衝」菲律賓碧瑤的超展開遊學實錄，本集節目由今日新聞副總編輯詹凌瑀主持，帶領觀眾一窺這場充滿驚喜（與驚嚇）的遊學生活。李蒙在節目中坦言，第一次去菲律賓其實是「被媽媽逼的」，當時她聽到每天要從早到晚進行「斯巴達式」訓練，覺得暑假簡直要毀了，甚至當著媽媽的面大哭一場，覺得非常委屈，沒想到體驗後才發現雖然名為「斯巴達」，但實際執行程度會隨課程與學校而異。例如在 ESL 課程中，學生有時會在自習時間聊天或學習其他語言，而目標明確的亞斯課程中，則會維持非常密集的刷題節奏，而碧瑤作為一座「學術城」，雖然生活步調較為專注於學習，但透過週日市集、在地美食探索以及與國際同學的社交，週末依然能過得很充實，這樣顛覆想像的旅程也讓她竟然在短短半年內的寒假主動要求再去一次，徹底愛上這座山城！由於碧瑤位於海拔 1500 公尺的高山上，氣候完全顛覆了李蒙對熱帶菲律賓的想像，她回憶第一次暑假去時只帶了短袖與小可愛，結果當地氣溫竟然只有 14 度，加上頻繁的颱風與濃霧，讓她在學校裡凍到不行，她笑說，那種伸不見五指的濃霧，「很有拍恐怖電影的氛圍」貴族般的遊學生活？洗衣服、掃地都有人包辦除了氣候驚人，當地的「一條龍服務」更讓李蒙直呼像在當貴族，學校不僅包吃包住，每週還有專門的阿姨幫忙打掃房間，連衣服都有外包廠商幫忙洗好、摺好送回，李蒙表示，這讓學生可以完全省去生活雜事，專心「對付」一對一的英文課程；而談到學習成效，李蒙最推崇的就是一對一教學，她解釋，老師會完全盯著你，學生「不可能不講話」，且老師能針對個人進度隨時調整教學，到了寒假二衝時，她更是目標明確地挑戰「亞斯（IELTS）」檢定，每天晚自習狂刷模擬試題，實力大幅提升所謂「一對一課程」中，學生「一定得講話」，不可能像在團體課中躲在其他同學後面或只聽老師演講，這種強迫開口的壓力，是讓英語能力在短時間內有感提升的關鍵，而且老師能將 100% 的注意力放在學生身上，一旦發現文法錯誤或發音問題，可以及時糾正，這比自行練習或在大班級中學習更能有效根治錯誤習慣。另外教學內容能針對學生的學習狀況與方法進行調整，不會有團體課中「跟不上進度」的挫折感，老師也會根據學生目前最需要的技巧（例如寫作或口說）來彈性調配教學重點，李蒙也分享表示自己第一次去是上生活英語（ESL），第二次則是挑戰目標更明確的「亞斯（IELTS）」課程，她提到，雖然亞斯很難，但透過密集練習與老師傳授的技巧，她對考題有了更深的了解，實力也大幅提升。此外，李蒙也提到，雖然部分老師可能有口音，但實際演練上並不影響學習，甚至有些老師的發音非常漂亮，完全聽不出是菲律賓人。當然，遊學生活也有崩潰時刻，李蒙透露，學校食堂的食物偶爾會出現「驚喜」，例如在年糕裡發現死掉的蟲，或是吃到發霉的麵包，這也讓她心有餘悸地強烈建議想去的台灣學生們「炸醬麵一定要帶夠」，她提到曾有同學一口氣帶了三串泡麵，簡直是當地的生存救星。不過在碧瑤其實可以挖掘到不少美食，除了從台灣帶去的補給品外，她特別推薦的當地美食與地點包括當地小吃群聚的週日市集，其中她印象最深刻的就是充滿異國風情的沙威瑪，尤其在當地做得更精緻且別有風味。遊學生活不僅學習環境重要，身旁的夥伴也同樣容易不知不覺產生影響，李蒙特別提到，這段生活當中他發現來自沙烏地阿拉伯的同學特別的熱情願意幫助所有同學，這種友善的態度讓她對同學留下非常好的印象，更在第一所學校遊學的最後幾週，深受這群阿拉伯同學的影響，她也不禁對阿拉伯語言感到好奇、自主產生興趣，甚至在晚自習時間放棄原本的英文進度，轉而開始練學同學們的母語。透過李蒙的分享，我們看見了英語學習的另一種可能。雖然一開始是哭著出發，但透過與沙烏地阿拉伯、韓、日同學的交流，以及碧瑤獨特的學習環境，這段經歷已成為她高三生活前最難忘的冒險。