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▲青年局副局長汪小芬日前率先帶隊前往國立中山大學就業博覽會，向頂尖大學新鮮人強力推廣本計畫實習資源。（圖／高市府青年局提供）

▲林楷軒向青年學子介紹「大港青年實習站」及青年職涯相關資源。（圖／高市府青年局提供）

為協助社會新鮮人畢業即就業、穩定接軌職場，高市府青年局透過入校宣傳「大港青年職場實習及接軌計畫」，以跨產業精準媒合，為青年學子搭建從校園通往職場的快捷道路。局長林楷軒表示，除了現場的就業博覽會職缺，線上的「大港青年實習站」至今已累積串聯超過200家優質企業、釋出逾1,700個實習職缺外，也首度加碼留任獎勵金，鼓勵青年留任高雄。為配合各大專校院畢業季與就業博覽會，青年局團隊啟動校園大會師，副局長汪小芬日前率先前往國立中山大學就業博覽會，向頂尖大學新鮮人強力推廣本計畫實習資源；局長林楷軒隨後也率隊，帶領半導體大廠強茂股份、新能源先驅新盛力科技等名企挺進文藻外語大學，精準對接學生的多元外語專長，並赴樹德科技大學就業博覽會現場，強力推介實習資源。此外，青年局團隊的校園巡迴列車更開進高科大、樹德科大等系所課堂與分享會，邀請包括康橋旅館、高雄洲際酒店、三商家購、義大開發及里德科訊等高雄指標業界代表，與大三及碩士班即將步入職場的準畢業生面對面座談。從品牌經營、五星級飯店服務實務到數位整合行銷案例，不藏私分享產業最新動態，為學子拓寬前瞻性的職場視野。青年局表示，未來將持續攜手大專校院與優質企業，擴大實習與就業媒合資源，透過深入校園強化青年就業支持體系，全面協助青年穩定銜接職場、扎根高雄。歡迎15至29歲設籍高雄，或於高雄就學的高中職及大專院校青年，踴躍至「大港青年實習站」註冊並投遞履歷。