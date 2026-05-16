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園遊會以物易物、花磚杯墊、香蕉新品引導發想

高分關鍵 寫出自我成長、改變、價值

▲由左至右分別為，教育部國民及學前教育署國中小組代理組長張硯凱、副署長許麗娟、政務次長張廖萬堅、苗栗縣造橋國中校長林孟君、嘉義縣東石國中國文教師李育靜。（圖／記者李青縈攝）

國中教育會考週末一連兩天舉辦，第四節為寫作測驗，並由教育部次長張廖萬堅主持舉辦解題說明會，本次以三則「賦予事物新面貌」的示例，提供學生寫作情境與素材。教師認為不難發揮，不過要拿高分仍要注意是否有提到自我成長、價值、改變等要素。這三則示例分別為：園遊會以「以物換物」的方式取代原本的金錢買賣；第二是常被認為陳舊過時的牆壁花磚，轉身變為好看的杯墊。第三，盛產的香蕉製作成新的產品，藉以引導學生思考；日常生活中哪些事務只要加入巧思，翻新樣式或加入新元素，就能呈現並開展其他用途。請學生結合個人的經驗或見聞，寫下自己想賦予什麼事物新面貌與做法，並抒發感受與想法。嘉義縣東石國中老師李育靜說，示例提供學生回想生活經驗中有哪些事物，觸發改變的動機，並藉由聯想、加入創意，賦予新意義。 藉由寫作情境的引導，可觸發學生觀察周遭事物、掌握其特色，思考如何改變的方法，並說明實踐過程，進而反思自己的成長與收穫。李育靜指出，提問設計完整檢視學生從觀察、發想到反思的歷程，引導說明中從觀察生活事物到情境的敘寫，透過創意的連結與詮釋，呼應學生的生活經驗，可引導學生展現自我創意，解決問題的能力，並發展自己的觀點。苗栗縣造橋國中校長林孟君說，學生閱讀情境後可以跟自己對話、聯想，3個示例都有說到從中學到什麼，因此考生可以思考舊物新意或是碰到問題怎麼解決，包含寫個人經驗、學校中遇到的困難等。而示例有不同面向內容，所以15歲孩子突然之間，看到還是可以跟生活經驗對話、跟考生距離應該不遠。不過，要拿高分則要看對自己的意義、改變跟價值，例如示例的花磚，原本以為爺爺家的花磚老舊，看到杯墊花磚才發現舊物可以這麼好看。李育靜也說，如果考生可以善用觀察、聯想等，此次題目應該不難寫。她進一步補充，如果可以從個人寫到自我成長，甚至寫到「利他」，可以展現對題目更好的掌握。