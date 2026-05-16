我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈伯洋受到民眾歡迎。（圖／記者邱曾其攝，2026.05.16）

民進黨不分區立委沈伯洋上週三被民進黨徵召參選台北市長後，今（16）日正式開啟首場陸戰行程，起手式選在「深綠大票倉」大同區的大龍峒保安宮，展現深耕基層的決心。跟著他跑行程的是政壇老將徐國勇、基層實力雄厚的綠委王世堅，以及多名深耕地方的「台北隊」議員，有別於過往市長參選人擔任「母雞」的形式，他拉低姿態，強調與議員並肩作戰的夥伴關係，展現出與地方民代「相輔相成」的新氣象。沈伯洋下午赴台北保安宮參香祈福，包含保安宮董事長廖武治、綠委王世堅、秘書長徐國勇以及多名綠營議員參選人顏若芳、林亮君、林子揚、賴俊翰、陳怡君等人出席；沈伯洋一出場後，受到民眾熱烈歡迎，紛紛高喊「高漂當選！」選民也不忘替他加油打氣，「加油！加油！」更有民眾興奮喊到，「我有握到手！」看得出來，現場群眾多自主而來、非動員。沈伯洋在公眾心目中的形象是資訊戰專家、黑熊學院創辦人，學術感深植大眾心中，不過，他在保安宮時，特別翻出他曾是「建中鄉土文化研究社社長」的陳年往事，並談到在地文化、以及對城市願景等，試圖告訴市民，他對這座城市有諸多藍圖，同時扭轉過去形象。此外，沈伯洋致詞中一一唱名出席議員及其關心的議題，如林亮君關心隱私保護、顏若芳關切資安議題、陳怡君關注市場改建等，顯見是要展現與議員並肩作戰的夥伴關係，打破以往「母雞帶小雞」的單向模式，形塑出「強強聯手、相輔相成」的實戰風格。談到是否擔任「母雞」角色帶領小雞？沈伯洋也否認笑說，他的翅膀還沒硬，對地方上的熟悉度、對議題、政治敏感度，遠遠不及徐國勇，所以接下來還是非常仰賴總督導，「拜託帶著我好好在地方上走過一輪」。