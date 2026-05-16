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▲「情緒魔法樂園，擁抱『莓』好時光」515國際家庭日嘉年華慶祝活動，吸引眾多家庭熱情參與。（圖／記者陳美嘉攝，2026.05.16）

▲現場規劃深受親子喜愛的闖關體驗活動，包含「莓好時光拍貼機」、「煩惱怪獸吃光光」、「翻轉EQ袋著走」、「情緒快問快答」以及「愛的大聲公」，吸引大小朋友們到場參加。（圖／記者陳美嘉攝，2026.05.16）

▲ 「情緒魔法樂園，擁抱『莓』好時光」515國際家庭日嘉年華慶祝活動，活動內容豐富多元，吸引眾多家庭參與。（圖／記者陳美嘉攝，2026.05.16）

為響應5月15日國際家庭日，高市府教育局於今(16) 日在衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場舉行「情緒魔法樂園，擁抱『莓』好時光」515國際家庭日嘉年華慶祝活動，透過多元創意的親子體驗，推廣社會情緒學習（SEL）與正向家庭溝通，吸引眾多家庭熱情參與，現場氣氛溫馨熱絡。活動以「社會情緒學習（SEL）」為主軸，結合小公視動畫《莓吉幼兒園》，將日常情緒情境轉化為親子可參與的體驗，讓抽象的情緒概念具體化。透過孩子熟悉的角色，引導家庭成員自然開啟對話，學習理解彼此的感受，營造更具支持性的家庭互動關係。活動內容豐富多元，包含蘋果劇團帶來的情緒教育家庭劇場，以生動劇情呈現親子間常見的情緒互動；現場亦規劃驚奇魔術秀與夢幻泡泡互動，讓孩子在歡笑中認識情緒、練習表達。此外，現場規劃深受親子喜愛的闖關體驗活動，「莓好時光拍貼機」留下親子共同美好回憶、「煩惱怪獸吃光光」引導孩子表達並釋放情緒、「翻轉EQ袋著走」透過拼貼與轉印打造專屬情緒作品、「情緒快問快答」以情境互動練習情緒辨識與對話，以及「愛的大聲公」鼓勵親子相互表達欣賞與肯定等關卡，引導家長與孩子透過遊戲進行情緒辨識、表達與溝通，強化家庭之間的理解與連結。高市府教育局長吳立森說，家庭是情緒學習的重要起點，期望藉由本次活動，鼓勵家長與孩子在日常生活中建立良好的情緒對話習慣，讓「理解情緒、彼此陪伴」成為家庭中的日常。並在「情緒魔法樂園」中留下屬於自己的『莓』好回憶。活動最後，在溫馨熱絡的氛圍中圓滿落幕，參與家庭紛紛表示，透過互動體驗，不僅增進親子關係，也更理解如何陪伴孩子面對情緒。高雄市政府誠摯邀請市民持續關注家庭教育相關活動，一同為打造幸福家庭努力。想獲得更多精彩活動與實用課程資訊，歡迎追蹤「高雄市政府教育局家庭教育中心」的官網、Facebook粉絲專頁、LINE 官方帳號與 Instagram，一起為家庭注入更多愛與支持。