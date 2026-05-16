中國又出現離譜盜版！近日北京出現一間冒充日本知名連鎖拉麵店「一蘭」的假「一蘭」拉麵，引發日本網友群起撻伐，微博上也有中國網友發文提醒，一蘭拉麵公司表示，法務部已著手進行處理。
中國社群平台微博上，近日有網友發文提醒，「北京開了一家盜版的一蘭拉麵店，不仔細看真的會被騙！模仿的這麼像」。從網友貼出的照片可以看到，盜版店家的「一蘭」、「ICHRAN」都與原本一模一樣，下方的地圖圖樣與「昭和35年創業」，盜版則改成「建國65年創業」和綠色色塊；在外送平台「美團」上，也都是販售「一蘭豚骨拉麵」等與正版相同的菜單。
日媒J-cast報導，在社群平台X，有中文網友發文披露「盜版一蘭」，引發許多日本網友群起撻伐，痛批「抄得太理直氣壯」、「太惡劣了」、「這根本是全盤照抄」。
奈良市議員、前滋擾系YouTuber「Hezumaryu」（原田將太郎）14日就此事前往日本一蘭總公司拜訪，會後在X發文透露，一蘭法務部已確認事實，將諮詢律師。
一蘭公關部也向日媒回應，「我方已掌握此情況，目前法務部正著手進行處理。」
正版一蘭官方澄清，海外僅有紐約、香港、台灣3家直營店，從未在北京設點。一蘭過去也曾遭遇過商標等遭到模仿的侵害，官網也強調，「一蘭所有店鋪皆為直營，絕無進行任何加盟或品牌授權（のれん分け）」。
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奈良市議員、前滋擾系YouTuber「Hezumaryu」（原田將太郎）14日就此事前往日本一蘭總公司拜訪，會後在X發文透露，一蘭法務部已確認事實，將諮詢律師。
一蘭公關部也向日媒回應，「我方已掌握此情況，目前法務部正著手進行處理。」
正版一蘭官方澄清，海外僅有紐約、香港、台灣3家直營店，從未在北京設點。一蘭過去也曾遭遇過商標等遭到模仿的侵害，官網也強調，「一蘭所有店鋪皆為直營，絕無進行任何加盟或品牌授權（のれん分け）」。