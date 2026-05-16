中國又出現離譜盜版！近日北京出現一間冒充日本知名連鎖拉麵店「一蘭」的假「一蘭」拉麵，引發日本網友群起撻伐，微博上也有中國網友發文提醒，一蘭拉麵公司表示，法務部已著手進行處理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國社群平台微博上，近日有網友發文提醒，「北京開了一家盜版的一蘭拉麵店，不仔細看真的會被騙！模仿的這麼像」。從網友貼出的照片可以看到，盜版店家的「一蘭」、「ICHRAN」都與原本一模一樣，下方的地圖圖樣與「昭和35年創業」，盜版則改成「建國65年創業」和綠色色塊；在外送平台「美團」上，也都是販售「一蘭豚骨拉麵」等與正版相同的菜單。

▲中國北京出現盜版「一蘭」拉麵，引發中國網友提醒、日本網友批評。（圖／翻攝自微博）
▲中國北京出現盜版「一蘭」拉麵，引發中國網友提醒、日本網友批評。（圖／翻攝自微博）
日媒J-cast報導，在社群平台X，有中文網友發文披露「盜版一蘭」，引發許多日本網友群起撻伐，痛批「抄得太理直氣壯」、「太惡劣了」、「這根本是全盤照抄」。

奈良市議員、前滋擾系YouTuber「Hezumaryu」（原田將太郎）14日就此事前往日本一蘭總公司拜訪，會後在X發文透露，一蘭法務部已確認事實，將諮詢律師。

一蘭公關部也向日媒回應，「我方已掌握此情況，目前法務部正著手進行處理。」

正版一蘭官方澄清，海外僅有紐約、香港、台灣3家直營店，從未在北京設點。一蘭過去也曾遭遇過商標等遭到模仿的侵害，官網也強調，「一蘭所有店鋪皆為直營，絕無進行任何加盟或品牌授權（のれん分け）」。


相關新聞

韓國三星電子21日如期罷工！恐破5萬人參與　李在鎔公開致歉

《福斯》專訪談台灣！川普又提晶片被偷　形容軍售是好籌碼

川習會後受訪！川普：對台政策不變但不想有人走向獨立

非洲爆伊波拉疫情！恐怖病毒株「全球無疫苗」民主剛果65死

陳政嘉編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心　編輯
3年新聞編輯經歷
曾任中時新聞網兩岸政經中心編輯、新頭殼實習編輯
一個認真打字的打工人，專注國際、兩岸、中國新聞，但更喜歡寫可愛新奇動物