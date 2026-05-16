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全球串流平台Netflix近日公布最新投資成果，指出自2021年至2024年間，已向泰國影視內容製作投入逾2億美元，支持超過20部原創電影與影集誕生，並為當地創意產業創造逾1萬3500個就業機會。此舉被視為網飛作為國際串流平台深化東南亞市場布局的重要一步，也凸顯泰國在全球影視供應鏈中的角色逐步提升。根據《Bangkok Post》報導，這份影響報告回顧Netflix過去十年對全球經濟的貢獻，指出平台在全球影視製作上的支出已超過350億美元，並在世界各地支持逾42.5萬個工作機會及70萬名臨時與兼職工作者。Netflix共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）表示，網飛目前已在超過50個國家、4500個城市與城鎮進行影視製作，藉此創造在地就業並帶動周邊產業發展，同時希望持續推動在地化內容策略，希望透過各國原創故事吸引全球觀眾，同時支持地方創作者與中小型製作團隊。他指出，泰國擁有強大的創意人才與文化特色，在亞洲娛樂市場具備高度競爭力。在泰國方面，Netflix指出，截至2026年1月，已有34部泰國作品進入全球非英語節目排行榜前十名，累計觀看時數突破7.5億小時。代表作包含《飢渴遊戲》、《金孫爆富攻略》等享譽國際的電影，以及《瘋狂獨角獸》、《無主之屋》和《絕廟騙局》等熱門獨家劇集，這些作品成功跨越語言與地域限制，顯示泰國本地語言內容具備國際市場潛力。Netflix東南亞內容總監班納吉（Malobika Banerji）認為，泰國影視作品近年在國際市場快速成長，已成為亞洲內容的重要來源之一，他也稱泰國擁有成熟的創意人才與說故事能力，能引起全球觀眾共鳴，平台將持續投資高品質在地製作。業界分析認為，串流平台對本地語言內容的需求增加，正促使泰國影視產業由傳統電視模式，轉型為直接面向全球市場的創意經濟。此外，投資效益亦延伸至觀光與地方發展，Netflix表示，影視拍攝地點成功帶動清萊、廊開、素攀武里、呵叻與春武里等地曝光，顯示影視製作已成為推動城市品牌與旅遊行銷的重要工具，更指從編劇、拍攝到後製與場景服務，整體產業鏈皆受惠於國際製作資金與技術流入。