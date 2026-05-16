高雄市政府勞工局於今(16)日，在高雄市鳳山區福誠高中活動中心，舉辦薪動高雄職得幸福大型徵才活動，有44家企業廠商提供各類型的工作機會，經統計共有641人次投遞履歷，初步媒合率為52.8%。
高雄市政府勞工局薪動高雄職得幸福大型徵才活動，是由高雄市政府勞工局局長江健興主持，勞工局副局長皮忠謀、主任秘書許文瓊、訓練就業中心主任宋世宏、副主任羅永新、技正林炳賦、股長魏嘉筠、站長洪靖亭等人到場，為求職民眾及徵才廠商加油打氣。
高雄市政府勞工局局長江健興表示，高雄市政府勞工局為協助求職者掌握職涯規劃與就業契機，活動現場設置「CPAS職業適性診斷專區」，由專業職涯諮詢師提供測評分析及履歷健檢服務，以協助求職者釐清優勢、提升錄取率，更結合勞動部「有心友善職場」揭示的資訊，呈現徵才廠商相關的友善福利制度，期能進一步幫助民眾精準找到好工作。
江健興也呼籲事業單位應主動優化職場環境，不僅有助於吸引優秀人才，更能降低人員流動率，提升整體競爭力，形成勞資雙贏的良性循環，勞工局將透過持續的政策宣導、資源輔導及表揚機制，攜手企業打造兼顧工作與生活的就業環境，以吸引「青年安心投入、中高齡安穩留下」，共同形塑更具韌性與競爭力的勞動市場。
江健興指出，勞工局在徵才活動現場，除設置「CPAS職業適性診斷專區」協助求職者外，亦同步結合勞動部「有心友善職場」揭示的資訊，呈現徵才廠商在「彈性工作、優於法令給假、優於法令友善懷孕措施及育嬰留職停薪制度、家庭照顧措施及友善家庭促進活動」等五大面向的友善福利制度，讓民眾選擇工作機會與面試過程中，能更清楚瞭解企業文化與福利制度，找到符合自身需求的職涯選擇。
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