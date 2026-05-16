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▲高雄市政府勞工局舉辦薪動高雄職得幸福大型徵才活動，勞工局局長江健興等人到場，為求職民眾及徵才廠商加油打氣。(圖／記者黃守作攝，2026.05.16)

▲高雄市政府勞工局及勞動部勞動力發展署高屏澎東分署均派員到場為求職民眾服務。(圖／記者黃守作攝，2026.05.16)

▲高雄市榮民服務處也派員到場為退除役官兵轉換跑道進行諮詢服務。(圖／記者黃守作攝，2026.05.16)

高雄市政府勞工局於今(16)日，在高雄市鳳山區福誠高中活動中心，舉辦薪動高雄職得幸福大型徵才活動，有44家企業廠商提供各類型的工作機會，經統計共有641人次投遞履歷，初步媒合率為52.8%。高雄市政府勞工局薪動高雄職得幸福大型徵才活動，是由高雄市政府勞工局局長江健興主持，勞工局副局長皮忠謀、主任秘書許文瓊、訓練就業中心主任宋世宏、副主任羅永新、技正林炳賦、股長魏嘉筠、站長洪靖亭等人到場，為求職民眾及徵才廠商加油打氣。高雄市政府勞工局局長江健興表示，高雄市政府勞工局為協助求職者掌握職涯規劃與就業契機，活動現場設置「CPAS職業適性診斷專區」，由專業職涯諮詢師提供測評分析及履歷健檢服務，以協助求職者釐清優勢、提升錄取率，更結合勞動部「有心友善職場」揭示的資訊，呈現徵才廠商相關的友善福利制度，期能進一步幫助民眾精準找到好工作。江健興也呼籲事業單位應主動優化職場環境，不僅有助於吸引優秀人才，更能降低人員流動率，提升整體競爭力，形成勞資雙贏的良性循環，勞工局將透過持續的政策宣導、資源輔導及表揚機制，攜手企業打造兼顧工作與生活的就業環境，以吸引「青年安心投入、中高齡安穩留下」，共同形塑更具韌性與競爭力的勞動市場。江健興指出，勞工局在徵才活動現場，除設置「CPAS職業適性診斷專區」協助求職者外，亦同步結合勞動部「有心友善職場」揭示的資訊，呈現徵才廠商在「彈性工作、優於法令給假、優於法令友善懷孕措施及育嬰留職停薪制度、家庭照顧措施及友善家庭促進活動」等五大面向的友善福利制度，讓民眾選擇工作機會與面試過程中，能更清楚瞭解企業文化與福利制度，找到符合自身需求的職涯選擇。