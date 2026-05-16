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我的手機YouTube居然可以縮小，能看影片跟聽音樂，有這功能真的是太讚了

▲有網友意外發現YouTube手機版可以使用子母畫面功能，而且不是訂閱會員也同樣可以使用，引起討論。（圖/Threads）

手機版YouTube「子母畫面」終於開放！安卓、iPhone全部免費用

不論你是拿iPhone還是安卓手機的用戶，即便沒有訂閱YouTube Premium，也能免費在手機上使用YouTube App子母畫面功能。

就是打開YouTube App選擇自己要觀看的影片之後，直接返回手機桌面離開App，符合條件YouTube就會自動縮小視窗

▲YouTube手機版近日出現重大改版，Google宣布「子母畫面（Picture-in-Picture」的功能擴大給全球iOS和安卓作業系統的YouTube App使用，且免訂閱就能享有該功能。（示意圖／Pixabay）

簡單說就是音樂相關影片不在免費版子母畫面功能的開放範圍內。

YouTube App「子母畫面」實測！免費版音樂真的不能背景播放

▲記者實測YouTube App「子母畫面功能」，真的可以邊做其他事情邊看影片，功能相當讚！（圖/記者張嘉哲合成）

記者實測當打開音樂影片之後，是沒有辦法使用子母畫面功能的哦！

影音平台YouTube擁有多類型的影片可以觀看，不少人日常吃飯、外出也都要打開手機版的來看。然而近日有網友發現，YouTube手機版出現神級改版，就是「子母畫面」正式登場，而且iPhone、安卓手機全部都能夠免費用，讓不少民眾直呼：「天啊這功能超級讚的！我還以為我按到訂閱，結果是改版開放了！」、「非常讚的資訊，以後可以邊看影片邊滑手機了！」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「突然發現，，我沒有買訂閱，好奇這功能是什麼時候開放的？」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「對於常常用聽的看影片的人，這功能太讚了，可以邊聽邊用手機做其他事情」。然而網友發現這項功能的改版的確是真的！這是最近Google宣布「子母畫面（Picture-in-Picture」的功能擴大給全球iOS和安卓作業系統的YouTube App使用，也就是說，使用的方法非常簡單，，以浮動視窗繼續播放影片，用戶變成可以邊看影片，還能瀏覽社群、看LINE、看網頁資訊等，這在以往是不能同時辦到的事情。不過要特別注意的是，為了保障YouTube Premium會員權益，免費版的子母畫面功能還是有限制，根據YouTube官方說明，非Premium用戶可使用的範圍主要以「長篇非音樂內容」為主，《NOWNEWS》記者也實際使用iPhone實測這個子母畫面，結果發現真的非常的方便，像是以《娛樂百分百》的狼人殺影片來說，可以邊看邊回LINE的訊息、瀏覽社群平台等，完美的可以重複做其他事情，子母畫面也可以隨著自己手機需要的版面調整大小，實用度很高！不過官方說的也是真的，如果你不是有訂閱YouTube Premium的用戶，也就是說不能夠邊聽音樂邊滑手機，這點官方還是有把會員用戶跟免費用戶做好區隔啦！如果你還沒發現這項新功能，趕快打開YouTube App測試看看吧！