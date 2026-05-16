便當好不好吃，很多人其實不是先看主菜，而是先偷瞄旁邊那幾格配菜。《網路溫度計DailyView》就盤點2026年「最討厭便當配菜TOP10」，結果由三色豆強勢奪冠，直接擊敗螢光咖哩、茄子等老牌地雷。從「看到就想退貨」的苦瓜、青椒，到被嫌像化學料理的螢光咖哩，許多網友幾乎都有共同陰影。不過法籍YouTuber「酷的夢」就曾拍片表示，其實法國人對於台灣這些地獄便當配菜接受度很高，甚至認為口味濃厚、調味特別。
2026地獄便當配菜大洗牌！三色豆衝上冠軍 螢光咖哩只拿第三名
🟡2026便當地獄配菜排名
◼︎三色豆
◼︎茄子
◼︎螢光咖哩
◼︎青椒
◼︎苦瓜
◼︎酸菜
◼︎海帶
◼︎豆芽菜
◼︎番茄炒蛋
◼︎絲瓜
《網路溫度計DailyView》曾透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析便當配菜聲量與討論熱度，原本由螢光咖哩、茄子與苦瓜穩坐「地雷前三名」，沒想到2026年三色豆突然逆襲，從2024年的第4名直接衝上冠軍。許多網友對於「胡蘿蔔丁＋玉米粒＋青豆」的組合依舊充滿怨念，直言「看到就覺得店家在偷懶」、「冷凍味超重」、「會把整個便當等級拉低」。
而曾經霸榜的「螢光咖哩」，這次則退居第3名。許多人至今對學校營養午餐那種超亮黃色的咖哩印象深刻，甚至形容像「化學藥劑」、「吃完尿都會發光」。除了顏色常被嫌棄，裡頭總是煮不爛的紅蘿蔔與馬鈴薯，也是不少人的童年陰影，甚至有人崩潰表示「最恐怖的是螢光咖哩裡還加三色豆，根本地獄套餐」。
排名第2的茄子，同樣是便當界長年公認的大魔王。許多網友抱怨，自助餐店的茄子經常被煮得又黑又軟，還吸滿油脂，「像在吃鼻涕」、「會污染其他菜」。第4名的青椒則是典型「長大後才懂」的便當菜之一。許多人小時候最怕蒸便當裡那種軟爛發黃的青椒味，認為整盒便當都會被污染。
至於苦瓜則排名第5，不少人坦言，小時候根本不敢碰，但長大後卻開始主動點來吃，甚至把「敢吃苦瓜」當成成熟象徵。尤其鹹蛋苦瓜，更被許多網友視為自助餐靈魂菜色，「鹹香完全壓掉苦味」、「超級下飯」。但討厭苦瓜的人仍直言，「軟爛又帶苦味真的不行」。
台灣便當配菜太雷！漫畫家看不下去 法國人卻愛慘
除了網友票選排行外，漫畫家葉明軒過去也曾在臉書分享《給外國人的台灣觀光飲食指南》，提醒外國人若已吃遍台灣名店，接下來挑戰「庶民便當」時，一定要先認識部分高風險配菜。他列出的「台灣難吃便當菜名單」，除了三色豆、螢光咖哩與茄子外，還包括辣筍、毛豆炒豆乾、洋蔥炒蛋、電話線（海茸）、豆枝、紅蘿蔔炒蛋等。
葉明軒甚至直言，如果外國人覺得這些配菜難吃，「不用擔心會傷害台灣人的感情」，因為「這不是文化差異，而是真的很多台灣人也不愛」。他也笑稱，不少便當店都會拼命強調排骨、雞腿炸得多酥多香，試圖讓大家忽略那些「配菜災難」。
不過，其實法籍YouTuber「酷的夢」就曾表示，其實法國人喜歡將青豆及紅蘿蔔搭配牛排一起吃，因此聽到台灣人討厭三色豆時，都會感到很困惑。而他也曾邀請14名法國人實際品嚐台灣便當，發現法國人對於螢光咖哩、三色豆普遍都蠻喜愛的，並紛紛給出高評價，「這吃起來就是我們的什錦沙拉啊！」、「我平常就很愛吃咖哩，這種口味真的非常好吃，味道很濃厚」。
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🟡2026便當地獄配菜排名
◼︎三色豆
◼︎茄子
◼︎螢光咖哩
◼︎青椒
◼︎苦瓜
◼︎酸菜
◼︎海帶
◼︎豆芽菜
◼︎番茄炒蛋
◼︎絲瓜
《網路溫度計DailyView》曾透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析便當配菜聲量與討論熱度，原本由螢光咖哩、茄子與苦瓜穩坐「地雷前三名」，沒想到2026年三色豆突然逆襲，從2024年的第4名直接衝上冠軍。許多網友對於「胡蘿蔔丁＋玉米粒＋青豆」的組合依舊充滿怨念，直言「看到就覺得店家在偷懶」、「冷凍味超重」、「會把整個便當等級拉低」。
排名第2的茄子，同樣是便當界長年公認的大魔王。許多網友抱怨，自助餐店的茄子經常被煮得又黑又軟，還吸滿油脂，「像在吃鼻涕」、「會污染其他菜」。第4名的青椒則是典型「長大後才懂」的便當菜之一。許多人小時候最怕蒸便當裡那種軟爛發黃的青椒味，認為整盒便當都會被污染。
至於苦瓜則排名第5，不少人坦言，小時候根本不敢碰，但長大後卻開始主動點來吃，甚至把「敢吃苦瓜」當成成熟象徵。尤其鹹蛋苦瓜，更被許多網友視為自助餐靈魂菜色，「鹹香完全壓掉苦味」、「超級下飯」。但討厭苦瓜的人仍直言，「軟爛又帶苦味真的不行」。
除了網友票選排行外，漫畫家葉明軒過去也曾在臉書分享《給外國人的台灣觀光飲食指南》，提醒外國人若已吃遍台灣名店，接下來挑戰「庶民便當」時，一定要先認識部分高風險配菜。他列出的「台灣難吃便當菜名單」，除了三色豆、螢光咖哩與茄子外，還包括辣筍、毛豆炒豆乾、洋蔥炒蛋、電話線（海茸）、豆枝、紅蘿蔔炒蛋等。
葉明軒甚至直言，如果外國人覺得這些配菜難吃，「不用擔心會傷害台灣人的感情」，因為「這不是文化差異，而是真的很多台灣人也不愛」。他也笑稱，不少便當店都會拼命強調排骨、雞腿炸得多酥多香，試圖讓大家忽略那些「配菜災難」。
不過，其實法籍YouTuber「酷的夢」就曾表示，其實法國人喜歡將青豆及紅蘿蔔搭配牛排一起吃，因此聽到台灣人討厭三色豆時，都會感到很困惑。而他也曾邀請14名法國人實際品嚐台灣便當，發現法國人對於螢光咖哩、三色豆普遍都蠻喜愛的，並紛紛給出高評價，「這吃起來就是我們的什錦沙拉啊！」、「我平常就很愛吃咖哩，這種口味真的非常好吃，味道很濃厚」。