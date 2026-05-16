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民進黨日前正式提名立委沈伯洋參選台北市長，而身為台北市前市長的陳水扁昨日發布影片，翻唱當年的競選歌曲《台北新故鄉》助陣。對此，沈伯洋今（16）日受訪時笑說，阿扁最近在網路上非常活耀，他也有約陳一起打戰鬥陀輪，「我有跟他講說我不會帶『爆刃』，叫他不用緊張」。沈伯洋下午展開路面戰行程，前往台北保安宮參香祈福，包含保安宮董事長廖武治、綠委王世堅、秘書長徐國勇以及多名綠營議員參選人顏若芳、林亮君、林子揚、賴俊翰、陳怡君等人出席。對於近日常與網路上與網友互動的陳水扁，昨天也發布「假彈真唱」影片，改編他在1994年競選台北市長的歌曲《台北新故鄉》獻給沈伯洋，替其加油打氣。對此，沈伯洋受訪時說，阿扁總統最近在網路上非常活躍，「我有跟他約說，看要不要打戰鬥陀螺，也有跟他講說我不會帶『爆刃（戰鬥陀螺中受歡迎的陀螺之一）』，叫他不用緊張」；不過，看到媒體露出疑惑表情，他隨即打趣說，「大家可能聽不懂，對不起」。沈伯洋進一步說，他先前有接受陳水扁的專訪，兩人一直以來都有些意見上的交流，很希望接下來就市政作為，向陳水扁請教。至於民進黨立委黃捷、吳沛憶昨在社群平台發布大跳熱舞的影片，沈伯洋於影片下方留言「不揪」，引起網友討論。沈伯洋笑稱，以為他沒有按出去，被大家知道了。沈伯洋提到，黃捷、吳沛憶是他長期以來的戰友、是非常好的朋友，但他也澄清說，「不揪」的意思是，怎麼沒有邀他一起過去，不是說要一起跳舞；他並笑稱，他不會跳舞，但能請王世堅拉小提琴助陣。