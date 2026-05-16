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特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX，根據彭博報導，最快將在20日公開遞交首次公開發行（IPO）申請，最快6月12日就可能在那斯達克掛牌，外界預期這將成為史上最大規模IPO。彭博引述知情人士說法指出，SpaceX可望於20日提交IPO，6月4日正式行銷，最快6月11日完成定價、6月12日上市。SpaceX上市案傳出找來美國銀行、花旗、高盛、摩根大通、摩根士丹利等大型投行參與，並持續擴大承銷陣容。路透社也報導，SpaceX已選定那斯達克作為上市地點，股票代號預計為SPCX。值得注意的是，SpaceX今年2月以全股票交易收購馬斯克創辦的人工智慧公司xAI後，業務版圖進一步延伸至AI領域，旗下也納入人工智慧助理Grok。另一方面，彭博報導指出，多數SpaceX股東已同意公司董事會提出的1股拆5股計畫。拆股後，SpaceX每股公平市值將從526.59美元調整為105.32美元，相關作業預計在5月18日當週進行，最快5月22日完成。