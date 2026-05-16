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台中市「新平好室」社會住宅工地大火引發政治攻防。國民黨台中市議員參選人吳宗學16日痛批，中央官員在事故後忙於替民進黨台中市長參選人何欣純輔選，「把輔選擺第一、民生安全擺最後」，他要求中央啟動國賠與安全重建。內政部長劉世芳回應，住都中心第一時間已向居民道歉並調查原因，後續也將妥善處理公共安全問題。內政部國家住都中心在台中市北屯區興建中的社宅「新平好室」，工地13日發生火警，火勢悶燒超過14小時，造成大量濃煙與空污，中市府依《空氣污染防治法》重罰500萬元，市長盧秀燕二度喊話「請中央盡快和台中市政府聯絡」。民進黨今（16）日在台中舉辦「台灣好生活2026縣市政策說明會」，行政院副院長鄭麗君與劉世芳南下站台，替民進黨台中市長參選人何欣純助講。北屯區國民黨市議員參選人吳宗學質疑，社宅工地火警造成周邊居民飽受毒煙與惡臭影響，中央高層卻未優先對外說明，引發民眾不滿。吳宗學並點名何欣純，身為台中立委與市長參選人，應該站出來替市民向中央討公道，而不是在台上喊凍蒜。他更提出兩大訴求，要求內政部公開承諾立即啟動國家賠償機制，針對受空污與毒煙影響的居民提供健康檢查、醫療追蹤與補償方案；其次，若建物結構安全存疑，應全面拆除重建，「社會住宅是政府對青年世代的承諾，不能以最低標準草草了事」。吳宗學也批評，內政部不能只繳納500萬元罰鍰就算交代，應白紙黑字承諾啟動國賠與安全重建，「還是中央的態度就是罰款了事、選完再說？」對於藍營質疑，劉世芳受訪時表示，沒有人希望看到新建社會住宅發生火災，火警發生第一時間，國家住都中心就已向周邊居民說明，並針對起火原因展開調查，同時向民眾鄭重道歉。她強調，後續將妥善處理公共安全問題，也會持續推動社會住宅興建，讓台中市民享有居住正義。至於外界批評她在火警後仍南下替何欣純站台，劉世芳則表示，她與何欣純是多年好友，此行除了說明中央政策與台中建設，也一定會支持何欣純。