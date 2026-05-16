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▲范瑋琪以〈到不了〉獲封「乘風『準』冠軍候選人」。（圖／翻攝自微博@宇宙美少女愛醬醬）

中國綜藝節目《乘風2026》（又稱浪姐）在今（16）日公開了「音準對決賽」的片段，其中，烏蘭圖雅繼第一集後，再度選擇范瑋琪上場PK，而這次范瑋琪似乎找回了狀態，以一首〈到不了〉迎戰，一開口就讓江語晨等人紅了眼眶，影片也累積15萬次播放，大讚她充滿感情的嗓音。最終范瑋琪也雪恥成功，獲封「乘風『準』冠軍候選人」。官方今日公開「音準對決賽」的片段，烏蘭圖雅再度選擇范瑋琪PK，范瑋琪拿出自己的經典歌曲〈到不了〉迎戰，充滿感情的嗓音一開口，就讓大家雞皮疙瘩掉滿地，江語晨還直接紅了眼眶。范瑋琪演唱的片段也在短短5小時，就累積了15萬次播放，讓粉絲們都忍不住陷入這波回憶殺而淚崩。而范瑋琪這次的演唱，也讓她雪恥成功，在AI判定音準時，擊敗烏蘭圖雅，獲封「乘風『準』冠軍候選人」。范瑋琪也感謝大家喜歡這首歌，表示這是自己的第一首創作，在休息室聽到蕭薔一起唱的時候，還感動想：「這首歌還有人記得。」而獲得勝利的范瑋琪，也自信心大增，笑喊要再挑戰《歌手》。粉絲們看到范瑋琪漸漸恢復信心的模樣，也都非常感動，「真的好好哭啊，簡直唱到心裡了！姐姐一直唱下去吧！」、「比初舞台自信輕鬆很多」、「范范演唱的不僅僅是歌，而是我們的青春年華」、「從初舞台的緊張，到如今從容淡然、鬆弛自在，狀態肉眼可見越來越好。」