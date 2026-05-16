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在「川習會」結束後，美國總統川普接受專訪，談到台灣議題時表示，對台軍售案是一筆「非常好的談判籌碼」，很快會對此做決定。對此，民進黨立委鍾佳濱今（16）日接受《NOWnews今日新聞》受訪時表示，美方不會拿批准軍售當籌碼，來要求台灣負擔更高的關稅，反而會是因爲台灣在軍事方面的支出減輕了，而要求在貿易上加重台灣的關稅。川普受訪時觸及台灣議題備受關注，鍾佳濱受訪時表示，川普向來的作風，擅長在談判過程中創造對己方有利的籌碼，這在國際政壇上眾所皆知，然而，當下國際秩序受少數霸權國家擴張軍力、破壞區域和平穩定的影響，包括台灣在內的民主同盟，莫不加大投資自身防衛能力。鍾佳濱提到，在各國提高國防預算購買防禦武器的情況下，國際軍火貿易早就是賣方市場，而美國作為自由世界最大的先進武器製造者，在對外軍售上根本不需要任何籌碼。鍾佳濱直言，若認為美國與各國的貿易談判，會將批准軍售與否，拿來作為談判籌碼等云云，更是犯了嚴重的矛盾錯誤。他說，川普認為美國在自由貿易上被各國佔盡便宜、卻又要為維護貿易秩序承擔大筆軍費，因此一方面調整各國對等關稅，同時也要求盟友增加國防支出。鍾佳濱表示，當台灣國會在野陣營大砍軍購特別預算的金額上限情況下，會不會造成川普認為台灣因而減輕的軍費負擔，將造成美國更大的防務壓力，所以考慮透過關稅手段來予以平衡？這恐怕才是台灣可能面對的談判壓力。