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▲范丞丞在多次勸阻無效後，忍無可忍，舉起手用力揮開一名看似未成年女粉絲的手機。（圖／翻攝自微博）

25歲中國男星范丞丞從選秀節目出道，擁有歌手、演員等身分，也活躍於綜藝節目，微博有2130萬粉絲追蹤，他的親姊姊為國際影星范冰冰。范丞丞被私生飯騷擾已經不是新聞，今（16）日他對一名長期跟拍的瘋狂粉絲變臉，在鏡頭前用力拍開該未成年粉絲的手機，此舉贏得其他粉絲力挺，認為未成年不是侵犯他人權益的藉口。微博流傳多段影像，范丞丞今天現身公眾場合，一如往常被私生飯貼身跟隨拍攝，且手機鏡頭多次逼近他的臉部，可見范丞丞在多次勸阻無效後，忍無可忍，突然舉起手使勁揮開一名看似未成年女粉絲的手機，接著板著臉繼續向前走。該段影片曝光後，網友一面倒聲援范丞丞，「私生不是粉絲」、「手機不给你扔10米遠就不錯了」、「希望任何人追星的時候都要保持理智」、「沒有給私生好臉色的義務」、「明星也是人也需要私人空間的」、「懟臉跟拍真的太過分了」、「忍到極限才反擊，完全理解！」昨天，范丞丞工作室發布嚴正聲明，指出近來發現某些未成年人長期、多次實施私生飯的行為，嚴重侵犯范丞丞的個人隐私、擾亂其正常工作與生活秩序，性質極其惡劣，公司已經保全完整證據並提交法院，啟動法律訴訟程序，強調「法律對未成年人的保護絕非反覆侵權的藉口」，若監護人無力管教，將交由法律制裁。