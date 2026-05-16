我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普與中國國家主席習近平備受矚目的「川習會」落幕，日本媒體人矢板明夫分析，最重要的結果是「台灣守住了」，台灣沒有被放進菜單，對中來說是失望、對美來說是維持現狀，但對台灣來説就是勝利。矢板明夫在臉書發文，有人說，川普一定會出賣台灣、美國只在乎生意，不會在乎台灣。也有人說，習近平這次大勝，台灣遲早會被放上談判桌。乍聽之下好像很懂國際政治的樣子，其實只是失敗主義。矢板指出，川習會的核心議題「3T」：台灣、貿易、德黑蘭，台灣排在首位。對北京來說，台灣是最想拿到的東西。中國最希望川普做出某種承諾，比如不支持台獨、限制對台軍售、淡化美台關係，甚至重新調整美國的一中政策。媒體帶風向認為川普會為了貿易在台灣問題讓步、台灣社會也有出現焦慮。「結果呢？並沒有。」矢板明夫解釋，川普沒有承諾停止對台軍售，沒有承諾減少對台支持，也沒有在台灣問題上送給習近平任何實質禮物，「中國最想要的，沒有拿到。這就是這次川習會最重要的結果。台灣守住了！」矢板明夫續指，台灣今天之所以沒有被交易，不是因為運氣好，而是因為「台灣已經變得太重要」。台灣處於第一島鏈的關鍵位置，是民主陣營面對中國擴張最前線的防線，更是全球半導體供應鏈的核心。美國可以和中國做生意，談關稅、賣飛機，也可以談伊朗石油。但台灣根本不是一個可以隨便交換的籌碼。這一點，北京知道，華府也知道。更重要的是，這次結果也證明，台灣現在走的路是正確的。強化國防、深化台美關係、擴大國際連結、站穩民主陣營，這些正是在關鍵時刻保護台灣的力量。矢板明夫也指出，如果今天台灣的總統是一個親中派，天天向北京釋放善意、削弱國防、淡化台美關係、告訴全世界「兩岸一家親」，川習會的結果恐怕會很難說。矢板明夫説，若台灣人自己先放棄自己，別人當然更容易把台灣拿去做交易。台灣能不能被守住，最關鍵的要素不是美國，而是台灣自己有沒有站穩。這次川習會沒有解決美中之間的根本矛盾，也沒有讓世界變得更安全。但至少有一件事很清楚，那就是「台灣沒有被放進菜單」。對中國來說，這是一個失望。對美國來說，這是維持現狀。對台灣來說，這就是勝利。矢板也提醒，對台灣來說，最危險的，是台灣內部的失敗主義、投降主義。盧比歐國務卿在受訪時也說了，「我認為中國更傾向台灣自願加入，最理想的狀況，他們希望台灣透過投票或公投達成一致，同意併入中國。」下一步該做什麼，相信聰明勇敢的台灣人已經看得很清楚。