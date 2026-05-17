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▲美秀集團成軍10年，宣布回家鄉嘉義開唱。（圖／美秀集團提供）

美秀集團團員們親自推薦 共有三款聯名套餐

▲「狗冠想嘉」聰明套餐由主唱、吉他手狗柏以及鍵盤手冠佑指定，菜色有沙鍋菜搭配火雞肉飯、太陽蛋等。（圖／林聰明沙鍋魚頭提供）

▲「錡文抵嘉」聰明套餐（圖／林聰明沙鍋魚頭提供）

還有爆米花、酷卡只送不賣

▲「聰明美秀限定酷卡」只在林聰明沙鍋魚頭，與聰明鍋拿得到。（圖／林聰明沙鍋魚頭提供）

「嘉義福容voco酒店」推線上旅展 下殺1.8折住到

▲嘉義福容voco酒店將有機會以1.8優惠折扣住到。（圖／嘉義福容voco酒店提供 www.fullon-hotels.com.tw/voco/cy/tw/）

人氣樂團「美秀集團」將到嘉義開10週年演唱會，嘉義知名老店「林聰明沙鍋魚頭」也宣布應援！「林聰明沙鍋魚頭」集結旗下個人鍋物新品牌「聰明鍋」推出聯名活動。餐廳推出聯名特餐、限量專屬贈品、沉浸式打卡點、美秀臺語開講等。嘉義藝術節目前正熱烈進行中，其中之一的大活動，即是5月 23、24日登場的美秀集團演唱會《AS= =+ 美秀集團十週年演唱會 抵嘉啦》，而為在嘉義市的老店「林聰明沙鍋魚頭」與「聰明鍋」也合作推出超強應援系列活動。首先是推出「聯名套餐」，由美秀團員親自參與規劃，將他們平時最喜愛的聰明料理，變成一套套美秀聰明特餐。由主唱、吉他手狗柏以及鍵盤手冠佑指定，分享記憶中最想念的滋味，包含招牌沙鍋菜搭配火雞肉飯，以及隱藏版吃法必加的太陽蛋 ，還有經典涼菜茄子、隨餐附上聰明洛梅飲。由鼓手鍾錡與貝斯手婷文親自配置，人氣沙鍋魚肉搭配火雞肉飯以及清爽的青苦瓜，最後再來一罐聰明洛梅飲。推出專屬開鍋組合，將廣受各年齡層喜愛的沙鍋魚薯薯鍋、配上一碗來嘉義必吃的火雞肉飯，最後再來一份春一支小冰棒。除了餐點，林聰明沙鍋魚頭更翻玩視覺與空間，將嘉義街頭打造為充滿電光張力的沉浸式應援現場。林聰明沙鍋魚頭中正總店就在檜木館外牆面設置大型看板地標，以「聰明秀」為主題，將美秀集團的氣勢融入二通老街，搭配聯名專屬標語「吃了林聰明，考試美問題」，將是粉絲朝聖的必拍地標。聰明鍋則設置可近距離合照的團員人形看板，並在每張餐桌設有聯名限定小立牌。林聰明沙鍋魚頭還提到，此次活動還有只送不賣！回「嘉」才有的專屬應援品：活動期間凡於「林聰明沙鍋魚頭」與「聰明鍋」兩家門市點購美秀聰明聯名套餐，即可獲得聰明魚鬆爆米花、聰明美秀限定酷卡等限量專屬贈品。美秀集團為了《AS= =+ 美秀集團十週年演唱會 抵嘉啦》特別拍攝的專屬應援小物，極具收藏價值，兩款隨機限量供應，送完為止。到嘉義旅遊，需要訂旅宿，則有嘉義唯一國際品牌飯店「嘉義福容voco酒店」，現有更優惠住法。福容大飯店集團宣告推出「春季線上旅展」，即日起至5月29日限時開賣住宿券，主打「福容聯合住宿券」全台19家分店自由搭配使用，還有買10送1，優惠價3萬1900元，平均每張只要2900元；福容家會員再享限定買15送2，平均每張最低2,815元。以此住宿券