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▲中島美嘉唱到一半無法發音，揮手要後台暫停演出。（圖／記者朱永強攝）

日本「平成歌姬」中島美嘉今（16）日在台北流行音樂中心舉辦演唱會《MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026》，原本第一首表演時狀態極好，台下也都在稱讚她歌喉不錯，沒想到唱到第二首《火鳥》音直接上不去，中島美嘉吞了好幾次口水還是發不出聲，最後高舉雙手打叉喊停，三度鞠躬道歉：「真的很不好意思！」全場暗燈喊卡，讓台下一片錯愕。主辦單位解釋，中島美嘉連續2天彩排超過4小時，應該是因此影響到聲帶。中島美嘉演唱會開場帶來《LEGEND》，好歌喉驚豔台下，沒想到輪到第二首經典曲《火鳥》，唱到第二句突然停下來咳嗽，最後拚命吞口水唱不下去，然後鞠躬道歉高舉雙手打叉喊停，三度表示：「真的很不好意思！」全場隨即暗燈。不到一分鐘，中島美嘉立即重整狀態重新演唱《火鳥》，但狀態明顯未調整好，數度沙啞、飄音，但還是敬業唱完。她之後先是打招呼：「我是中島美嘉。」再度道歉：「剛剛真的是不好意思，我自己才是最嚇到的那個人，沒想到會發生這樣的事情，希望大家也可以喜歡這樣的小意外。」中島美嘉後來說很開心見到大家，很謝謝大家來看她的演唱會，「也許有第一次來聽的人，第一次聽到的歌曲，接下來會真心誠意的唱給大家聽。」希望大家可以好好享受在中島美嘉的世界。