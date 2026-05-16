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▲布蘭妮前兩天才被傳在餐廳鬧事，透過發言人否認後，馬上就開開心心去看《穿著PRADA的惡魔2》，情緒彷彿未受影響。（圖／翻攝自 IG @britneyspears）

▲布蘭妮趕流行，去戲院看最近最夯的《穿著PRADA的惡魔2》。（圖／美聯社／達志影像）

▲安海瑟薇（如圖）被《穿著PRADA的惡魔》首集服裝設計派翠西亞費爾德認為與香奈兒很契合，本身也曾穿戴香奈兒產品出席該品牌贊助的活動。（圖／美聯社／達志影像）

《穿著PRADA的惡魔2》在全球各地都掀起觀影熱潮，連明星、名人都不願錯過。近日又在餐廳裡爆發大聲喧嘩還拿著餐刀、嚇到用餐民眾風波的布蘭妮，透過發言人駁斥是外界抹黑，心情似乎不受影響，馬上又發布短片，表示要去看這部電影，還稱自己是香奈兒或是古馳那一派，暗指自己的愛牌檔次比片中要角還再高一點。布蘭妮3月酒駕被捕，後來主動去勒戒，外界以為她應該已經恢復清醒，昨又傳出她在洛杉磯附近的餐廳裡發出惱人的「尖叫」跟「狗叫聲」，還拿著餐刀走來走去，更有號稱娛樂記者的人在網上發言，稱她手上拿著餐刀時，有其他的用餐民眾嚇到以為會被她用刀捅下去。儘管很快又成為網路熱門話題，卻沒太影響到布蘭妮的情緒，她還開開心心要去看《穿著PRADA的惡魔2》。對於餐廳裡的騷動，布蘭妮發言人駁斥為扭曲事實，表示她拿刀只是想切漢堡，而她會發出很大的狗叫聲，是要跟同行友人講述家裡的狗狗如何大吵大鬧，絕對都不是情緒失控的表現，也稱外界這樣說她，就像過去曾講她精神崩潰的手段沒啥兩樣，呼籲別再造謠。主打女性觀眾與時尚愛好者的《穿著PRADA的惡魔2》，情節有提到樂壇紅星女神卡卡和時尚雜誌的關係，會吸引同樣曾經是樂壇大牌、和時尚雜誌沒有少接觸的布蘭妮去戲院買票欣賞，毫不讓人訝異，她在短片中則稱想要邊看邊吃一大桶爆米花，搭配思樂冰，視覺與味覺同時得到享受。在《穿著PRADA的惡魔2》上映後，也有網友製圖為不熟悉時尚品牌的觀眾解說片中提及的各大名牌排位高低，其中除了最頂的愛馬仕之外，下面就是迪奧、香奈兒、路易威登3巨頭，接著是古馳，然後才是PRADA等其他品牌，布蘭妮表示自己是香奈兒與古馳派，顯然也在表明自身的精品檔次比片中惡魔主編更高一點。有趣的是，首集的服裝設計認定女主角安海瑟薇是符合香奈兒氣質的女孩，為她借來一堆香奈兒的華服、配件，在續集的對白裡，安海瑟薇扮演的小安也有提到，在時尚雜誌工作時拿到一堆香奈兒的單品，後來都送人了，新任的主編助理則嘀咕：「誰會把香奈兒送掉？」布蘭妮看到這一段，肯定心有戚戚焉。