一顆不小心掉落的枕頭，竟意外改變了一隻流浪貓的生活。近日網路瘋傳一組暖心照片，有住戶原本只是失手把陽台枕頭掉到樓下遮雨棚，沒想到過幾天再低頭查看時，發現枕頭早已被一隻奶牛貓占據，舒服地窩在上頭休息。原本冰冷堅硬的屋頂，瞬間變成浪貓專屬的小天地，也讓網友感動直呼，「人類的無心之舉，可能就是另一個生命最大的幸福」。
枕頭不小心掉下樓！過幾天竟「長出貓咪」 慵懶模樣萌翻
近日網路流傳一組溫暖照片，有住戶不小心把陽台上的枕頭掉落到樓下遮雨棚，本來只打算之後找時間撿回來，沒想到過幾天低頭查看時，卻發現枕頭早已被一隻流浪貓「入住」，意外成了牠遮風避雨的小天地。
照片中，一隻黑白相間的奶牛貓安穩坐在白色軟枕頭上，看起來神情放鬆又滿足。原本冰冷又堅硬的遮雨棚，因為這顆從天而降的枕頭，瞬間升級成貓咪專屬的舒適床位。原PO也忍不住感嘆：「原來我們的無意之舉，會成為別人的幸福。」
貼文曝光後迅速引發大量討論，不少網友紛紛留言，「這根本是天降席夢思」、「枕頭長出貓貓了」、「原來房頂丟枕頭真的會長出奶牛貓」、「小咪這輩子沒睡過這麼軟的床」、「中獎了！恭喜小貓咪得到露天星空床位」。還有許多遊戲玩家聯想到流浪貓冒險遊戲《Stray》，笑稱這畫面根本像是遊戲場景在現實世界上演。
不少網友也因此有感而發，認為對人類來說只是多出來、不再需要的物品，但對街頭流浪的小生命而言，可能就是寒冷夜裡最難得的溫暖與安全感。一點點善意、一個小小角落，都有可能成為牠們生命中難忘的溫柔。也有人分享自己的經驗，提到家裡淘汰的舊衣服、舊毛毯、舊坐墊，其實都能成為流浪動物重要的保暖物資。
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近日網路流傳一組溫暖照片，有住戶不小心把陽台上的枕頭掉落到樓下遮雨棚，本來只打算之後找時間撿回來，沒想到過幾天低頭查看時，卻發現枕頭早已被一隻流浪貓「入住」，意外成了牠遮風避雨的小天地。
照片中，一隻黑白相間的奶牛貓安穩坐在白色軟枕頭上，看起來神情放鬆又滿足。原本冰冷又堅硬的遮雨棚，因為這顆從天而降的枕頭，瞬間升級成貓咪專屬的舒適床位。原PO也忍不住感嘆：「原來我們的無意之舉，會成為別人的幸福。」
不少網友也因此有感而發，認為對人類來說只是多出來、不再需要的物品，但對街頭流浪的小生命而言，可能就是寒冷夜裡最難得的溫暖與安全感。一點點善意、一個小小角落，都有可能成為牠們生命中難忘的溫柔。也有人分享自己的經驗，提到家裡淘汰的舊衣服、舊毛毯、舊坐墊，其實都能成為流浪動物重要的保暖物資。