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國民黨北市中正萬華區議員初選結果今（16）日出爐，最終由國民黨北市黨部副主委張延廷出線，擊敗藍委徐巧芯力挺的北市府前副發言人郭音蘭和前萬華區黨部主委周世雄。不過該區也是北市議員初選10多年來，首次採納黨員投票的地區，郭音蘭受訪時說，對於新人來說，今天中午投票率僅15%，卻占了3成結果，希望黨中央可以針對制度調整。國民黨北市黨部主委戴錫欽表示，第五選區初選經過兩家民調公司和黨員投票結果，由張延廷獲得提名，而今天第五選區完成後，區域的部分都已經完成，31席區域議員提名就會底定送交黨中央，至於山地跟平地原住民，平地原住民李芳儒已經完成登記，山地可能會延後，跟黨中央溝通是要徵召還是其他方式產生同志。郭音蘭受訪說，感謝兩位可敬對手，但這次七三制其實是史無前例在議員層級採用，對新人來說，今天到中午的投票率不到15%，這樣投票率竟然佔了三成結果，這對新人來說是一大挑戰，希望在她身上發生的事情，之後黨中央可以對制度進行調整、討論。張延廷表示，經過這次初選，謝謝另外兩位同志，讓他學習很多，他會為中正萬華打贏下場選戰。根據兩家民調結果並且加權，張延廷獲得59.273%支持、郭音蘭則是55.376%、周世雄則是23.641%；黨員投票部分，張延廷獲得55.588%、郭音蘭27.549%、周世雄則是16.863%，總計結果，張延廷獲得58.168%、郭音蘭47.028%、周世雄則是21.607%。