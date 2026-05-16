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美國總統川普表示，美方雖已批准輝達H200 AI晶片出口中國，但中國方面尚未同意這項交易，原因是中國選擇不批准，並希望發展自己的AI晶片技術。不過川普也說，雙方談話中曾提到此事，後續仍可能出現進展。外媒報導，美國政府日前批准輝達向約10家中國企業出售H200 AI晶片，每家最高可採購7.5萬顆。H200是輝達高階AI晶片之一，但相關交易目前仍卡在中國方面是否放行。川普日前率團赴中國，試圖緩和美中貿易關係，同行陣容包括美光、高通、輝達等科技企業代表。外界原本關注，美方是否能藉此推動輝達AI晶片出口中國，但最新進展顯示，雙方仍未取得明確突破。輝達AI晶片出口中國近年多次受政策影響。中國市場原本是輝達重要成長來源之一，但在美國出口管制下，輝達對中銷售一度大受限制。即便美方如今批准H200出口，仍需面對中國官方是否接受，以及中國企業是否願意持續依賴美國AI晶片的問題。輝達執行長黃仁勳過去多次主張，美國應維持與中國的AI技術貿易。他曾表示，傷害中國有時也可能傷害美國，並認為美國應更積極向中國出口AI技術。不過，中國近年加速發展本土AI晶片，也讓市場關注，美中雙方在AI供應鏈上的互信是否進一步下降。對輝達而言，若H200能重返中國市場，將有助於恢復部分流失的業務；對美國而言，出口晶片也可帶來稅收與產業利益。但在國安疑慮、AI競賽與中國自主化目標交錯下，這筆交易仍陷入僵局。