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台中市西區一所私立幼兒園發生犬隻咬傷幼童事件，一名2歲多女童日前在校內遊戲區活動時，突遭園長飼養的米克斯犬攻擊，造成臉部撕裂傷、眉毛處縫合8針，傷口距離眼睛僅數公分，讓家長心疼又憤怒，質疑園方長期放任犬隻在校園自由活動，且事後試圖淡化責任。警方表示，已蒐集事證，依過失傷害罪報請檢方偵辦。家長表示，事發當天突然接獲園方通知女兒被狗咬傷，趕到診所時看見孩子臉上布滿血跡，幾乎當場崩潰。家長指出，先前根本不知道幼兒園內飼養犬隻，事後檢視監視畫面發現，該犬隻未繫牽繩，也未與幼兒保持安全距離，女兒靠近時，原本趴著的狗疑似突然受驚撲咬，導致受傷。家長也質疑，園方在事件發生後曾阻撓調閱監視器內容，讓人懷疑有意掩蓋事發經過。另有家長反映，該犬隻過去疑似也曾出現攻擊行為。對此，園方表示，犬隻已飼養約10年，平時作為生命教育用途，事發時疑因受驚嚇而誤傷幼童，園方第一時間已將孩子送醫、完成校安通報，並向家屬致歉及提供相關補償，全案目前已進入司法程序。台中市警一分局表示，接獲家長報案後已調閱監視器並通知園長說明，園長坦承犬隻為其飼養，目前已依過失傷害罪函送檢方偵辦。此外，台中市教育局指出，經初步調查，本案不屬教保人員不當對待幼童案件，但園方未妥善管理校犬，已違反校園犬隻管理規定，將依法裁罰並要求限期改善。