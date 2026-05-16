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▲Andy老師（如圖）與家寧分手後感情狀況備受外界關注，被問到近期是否有曖昧對象？他幽默表示：「最近一直追從白沙屯媽祖娘娘。」（圖／Andy老師臉書）

網紅Andy老師因帳務、頻道收益問題與家寧一家撕破臉，今（16）日他出席公關危機處理專家「凱爺」的簽書會，坦言當初在上傳影片之前尋求對方的幫助，凱爺看了腳本和相關法律文件後決定出手，解決一場幾乎快失控的公關危機。此外，凱爺坦言自己從頭到尾都「沒開過發票」，因心疼Andy老師所以情義相挺，而Andy老師則表示自己沒有刻意隱瞞背後其實有人幫助。凱爺透露自己起初不認識「眾量級」，在Andy老師發布控訴家寧的影片前幾天，接到經紀人的電話，他看了腳本跟相關法律文件後，給了幾點建議，沒想到Andy老師才花4小時就把影片拍出來。凱爺透露雙方是透過「有出過事的網紅」介紹，對方後來危機處理得不錯。起初他也很怕幫錯人，但看了Andy老師給的資料後，覺得自己必須幫助這個年輕人，而Andy老師則坦言太多同行會給建議，自己不知道該聽誰的，他說：「覺得聽一位就好，太多人會擾亂想法。」甚至把凱爺當作親人般。由於Andy老師曾拍片指控家寧找來「公關危機處理團隊」操弄輿論、買網軍，被問到是否刻意隱瞞自己背後也有團隊輔助？對此他強調自己並沒有刻意隱瞞「我想把當下正確的東西先傳遞給觀眾，這是最重要的，正確性的立場是什麼？觀眾最關心的是這東西。認為只是優先順序的問題，也相信觀眾之後知道是ok的。Andy老師與家寧分手、撕破臉後，感情狀況也備受外界關注，被問到近期是否有曖昧對象？他幽默表示：「最近一直追從白沙屯媽祖娘娘，現在很虔誠跟著。」現階段希望把生活過好、努力拍出更多影片。日前，Andy老師現身白沙屯媽祖進香活動，他提到是為了替媽媽祈求身體健康平安，第一次參與坦言規矩不是很懂，也不知道不用帶現金，笑說：「人家一直給我遞食物，我不好意思。」Andy老師分享這趟感受到愛、關心和關懷，認為遇到低潮要去走，感覺像被救贖、有被在乎的感覺。被問到最大挑戰？Andy老師回答「可能要睡路邊」還好許多人都有認出他，很願意幫助他。