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▲特製高雄熊生日蛋糕非常吸睛。（圖／高市府觀光局提供）

▲高雄熊許下貼圖下載破5萬與擁抱千名小朋友的願望。（圖／高市府觀光局提供）

全台超人氣城市觀光大使「高雄熊」（Kaohsiung Bear），今（16）日於高雄捷運中央公園站舉辦「2026高雄熊Birthday Party粉絲同樂慶生會」，吸引大批「熊寶」粉絲與親子家庭熱情參與，高雄熊最佳麻吉、日本知名吉祥物「熊本熊」也跨海獻上祝福，現場氣氛溫馨歡樂。高市府觀光局長高閔琳表示，今年高雄熊生日派對除安排精彩舞台演出與趣味粉絲互動外，現場更特別準備高雄熊造型翻糖雙層特製生日蛋糕，特製的超萌高雄熊蛋糕一亮相，立刻吸引大批熊寶搶拍打卡。高雄熊陪伴大小朋友與海內外旅客走過許多美好時刻，未來將持續透過「暖心抱抱計畫」，前往高雄社福及醫療機構與關懷據點，藉由擁抱、陪伴與互動，使更多孩子能享受到溫馨歡樂的時光，讓高雄熊從觀光IP，進一步成為傳遞城市溫暖的親善大使。觀光局說明，粉絲同樂慶生會由高雄熊與五福國小學生同台熱舞開場，瞬間炒熱現場氣氛，緊接著登場的「高雄熊魔術首秀」更成為全場最大亮點，高雄熊化身「萌幻魔法師」，與專業魔術師聯手演出驚喜橋段，逗趣互動與精彩演出讓現場掌聲與驚呼聲不斷，成功掀起活動高潮。今天的生日派對活動也特別邀請現場5月壽星的熊寶，一同切蛋糕、歡唱生日快樂歌，打造溫馨難忘的生日回憶。觀光局進一步指出，活動現場特別設置「高雄熊商品展示區」，推出多款最新限定周邊商品，包括野餐墊、造型文具組、銀色曬娃包、昭和復古風格便當袋、貓狗寵物領巾等生活小物及療癒系收藏商品。更同步推出限量66組「高雄熊生日禮包」，線上開賣後迅速秒殺，再度展現高雄熊超高人氣。觀光局說明，高雄熊近年持續深化城市IP品牌經營，除推出全新視覺形象與3D動畫內容，更於高雄國際級觀光景點左營蓮池潭龍虎塔旁設立首家「高雄熊IP旗艦主題商店」，成功串聯觀光景點與IP經濟話題。此外，高雄熊也積極參與國內外大型活動與展演，透過社群經營、LINE貼圖、主題曲發布、限定文創商品及「高雄GO！」APP 智慧AI導覽與AR集章任務等多元創新應用，持續以虛實整合方式，行銷推廣高雄熊IP形象。更多高雄熊最新活動資訊，請持續關注「高雄熊 Kaohsiung Bear」及「高雄旅遊網」FB、IG粉絲專頁與「高雄GO！」APP。