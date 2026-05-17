我是廣告 請繼續往下閱讀

楊千霈2024年結束8年婚姻，恢復單身的她尺度大開，近來在舞台劇《倒數婚姻》中和男星龍語申有激情床戲，她在范琪斐的YT節目「陪我走一段」中分享自己從以前就是一個很享受性愛且追求高潮的人，但要在舞台上演出情慾戲，讓她非常無所適從，還自嘲，「我像個死魚！」尺度大到讓觀眾聽了連紅心跳。楊千霈在節目中聊到性愛，她不諱言，「我私下是很享受性愛的人，就是誰不想要性愛，如果發生關係，女生如果沒辦法高潮，那不是白來了嗎。」她也坦承，從小頂著發電機的稱號，但沒想到在排親密戲時，「我真的就像個死魚！」凱莉說，「你們在台上是真的接吻、抓奶、抓屁股對不對？」楊千霈說，「對真的是這樣，應該算台灣舞台劇界尺度最大的，我在排練就給我女生朋友看，她看一看說『楊千霈，看妳這樣演我都乾了』。」幾個好閨密還教她，「妳就當作要吃了他！分手炮打得像死魚炮，誰看到妳有感覺啊，這樣對手演員很辛苦欸！」楊千霈跟導演、助理導演，也跟對手演員龍語申求救，「要記的事情態度，技術點、抓你右屁股頭要往哪邊，很複雜，龍語申非常專業，他說『都我來，妳可不可以感受我』。」楊千霈感嘆，「真槍實彈要接吻、摸胸部，我壓力好大好難受。」凱莉聽了倒是很興奮，還說有人要找她演情慾戲馬上會答應，而且不用錢，不少網友都驚訝楊千霈尺度這麼大。